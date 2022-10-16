فان دايك: الخطأ أمام مانشستر سيتي نتيجته العقاب

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

شدد فيرجل فان دايك مدافع ليفربول على أن الخطأ أمام مانشستر سيتي يساوي الكثير، لذلك يجب أن تحافظ على التركيز طوال المباراة.

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بهدف دون رد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وهي الخسارة الأولى لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم.

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وقال فان دايك عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "لعبنا بشكل جيد اليوم وكان من المهم الخروج بشباك نظيفة أمام مانشستر سيتي".

وأضاف "هذا ناد رائع لكرة القدم".

وأكمل "إذا أخطأت بنسبة قليلة سوف يعاقبك مانشستر سيتي، لذلك كان من المهم أن نحافظ على نظافة شباكنا أمامهم".

وشدد "الحصول على 3 نقاط يتطلب الكثير، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولم نمنحهم الكثير من الفرص".

وواصل "في الشوط الثاني كان علينا الدفاع بشكل أقوى، حققنا الفوز وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأتم تصريحاته "الجمهور لعب دورا كبيرا وهذا ما نحتاجه في باقي الموسم، خاصة بعد البداية الصعبة للفريق".

ليفربول مانشستر سيتي فان دايك
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