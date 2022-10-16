هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد كرة طولية من أليسون ليستلم الملك المصري الكرة ببراعة من أمام كانسيلو لينطلق ويسدد في الشباك.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي مع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة.

وللمرة الرابعة خلال آخر خمس مباريات ينجح صلاح في التسجيل أمام مانشستر سيتي.

التمريرة الحاسمة من أليسون إلى صلاح هي الثالثة للحارس البرازيلي للنجم المصري بعد مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد غياب خمس مباريات في الدوري.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح في الموسم مع أربعة تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر من يسجل في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2018 برصيد تسعة أهداف.

صلاح هو ثاني لاعب ينجح بالتسجيل علي ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

صلاح سجل هدفه الـ121 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وسجل الملك المصري هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي بالقدم اليسرى، ليكون ثاني أكثر لاعب يسجل في تاريخ الدوري بالقدم اليسرى بفارق خمسة أهداف عن روبي فاولر.

نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

دقائق اللعب: 89

التمريرات الصحيحة: 10 من أصل 12

التسديدات: 3

إهدار الفرص المؤكدة: 1

العرضيات: 1

لمس الكرة: 30