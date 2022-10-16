الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يوقف قطار مانشستر سيتي وينتصر لـ ليفربول في قمة أنفيلد

عاد ليفربول لسكة الانتصارات على حساب مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

الفوز هو الأول لليفربول بعد تعادلين وهزيمة في الدوري.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 76.

التشكيل

دفع يورجن كلوب بجيمس ميلنر كظهير أيمن مع عودة ترينت ألكسندر أرنولد للتواجد فقط على مقاعد البدلاء.

وتواجد جو جوميز كمدافع ثان مع فيرجل فان دايك في ظل إصابة الثنائي جويل ماتيب وإبراهيما كوناتي.

وبدأ الثلاثي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح وديوجو جوتا في التشكيل الأساسي، وتواجد داروين نونيز كبديل.

على الجانب الآخر تواجد إلكاي جوندوجان في التشكيل الأساسي، ليتقدم برناردو سيلفا للعب دور الجناح مع بقاء جاك جريليش على مقاعد البدلاء.

أحداث المباراة

اللقاء بدأ بحذر من الطرفين مع أفضلية نسبية لليفربول عكس توقعات الكثيرين.

الدقيقة الخامسة عشر شهدت الاختبار الأول بتسديدة قوية من جونودجان من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أليسون.

رد ليفربول بعرضية من أندرو روبيرتسون في الدقيقة 21 قابلها ديوجو جوتا برأسية أمسكها إديرسون.

ضغط أصحاب الأرض استمر ليلعب ديوجو جوتا عرضية أبعدها إديرسون لتصل إلى روبيرتسون الذي سدد فوق العارضة.

رد مانشستر سيتي جاء عن طريق إرلينج هالاند الذي سدد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31 وتألق أمامها أليسون.

هالاند عاد مجددا ليلعب رأسية من عرضية فودين فوق العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عاد هالاند مجددا ليلعب رأسية من عرضية دي بروين تصدى لها أليسون بنجاح.

أولى فرص الشوط الثاني والأخطر في المباراة جاءت عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 50 من تمريرة فيرمينو وانفراد للملك المصري الذي سدد ولمسها إديرسون بصعوبة لتخرج بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 53 سجل فيل فودين هدفا ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خطأ من إرلينج هالاند على فابينيو في بناء الهجمة.

رد ليفربول بعدها بدقيقة بعد تمريةر طولية من فابينيو وخروج خاطئ من إديرسون لتصل إلى صلاح الذي لعب عرضية إلى جوتا ليلعب المهاجم البرتغالي رأسية جاءت بجوار القائم ليهدر فرصة مؤكدة.

وفي الدقيقة 63، كاد هالاند أن يوقع على الهدف الأول بعد تمريرة من جوندوجان وتسديدة أرضية تصدى لها أليسون بصعوبة.

خمس دقائق بعد ذلك، وسدد برناردو سيلفا من خارج منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم بعد انطلاقة من إلكاي جوندوجان.

رد ليفربول بعد ذلك بانطلاقة من محمد صلاح وتسديدة جاءت بجوار القائم.

كلوب تدخل في الدقيقة 71 بدخول جوردان هندرسون وفابيو كارفالو وداروين نونيز في مكان فابينيو وهارفي إيليوت وروبيرتو فيرمينو.

وقت محمد صلاح جاء في الدقيقة 76 بعد كرة طولية من أليسون ليستلم الملك المصري الكرة ببراعة من أمام كانسيلو لينطلق ويسدد في الشباك.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي مع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة.

وللمرة الرابعة خلال آخر خمس مباريات ينجح صلاح في التسجيل أمام مانشستر سيتي.

التمريرة الحاسمة من أليسون إلى صلاح هي الثالثة للحارس البرازيلي للنجم المصري بعد مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد غياب خمس مباريات في الدوري.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح في الموسم مع أربعة تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر من يسجل في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2018 برصيد تسعة أهداف.

صلاح هو ثاني لاعب ينجح بالتسجيل علي ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

صلاح سجل هدفه الـ121 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وسجل الملك المصري هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي بالقدم اليسرى، ليكون ثاني أكثر لاعب يسجل في تاريخ الدوري بالقدم اليسرى بفارق خمسة أهداف عن روبي فاولر.

وفي الدقيقة 87 تلقى يورجن كلوب مدرب ليفربول البطاقة الحمراء بسبب الاعتراض على حكم المباراة.

ليفربول كاد أن يخطف الهدف الثاني من هجمة مرتدة انطلق بها نونيز ولكنه لم يمرر لصلاح ليسدد وتصطدم بالدفاع.

المهاجم الأوروجوياني عاد ليلعب كرة عرضية للبديل أرنولد الذي دخل في مكان صلاح مع الدقيقة 93 ولكنه سدد من داخل الست ياردات بجوار القائم.

الهزيمة هي الأولى لمانسشتر سيتي في الدوري بعد 10 مباريات.

وخرج إرلينج هالاند دون أن يسجل أو يصنع للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.