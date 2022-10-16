فالفيردي: أحب اللعب في خط الوسط.. ولكن الجناح يجعلني أسجل أكثر

شدد فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد على أن فوز فريقه في الكلاسيكو أهم من الهدف الذي سجله في شباك برشلونة.

فيدريكو فالفيردي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال فالفيردي عقب المباراة: "المهم هو تحقيق الفوز بالجهد والتضحية، عملنا كفريق وعرفنا كيف ندافع في اللحظات الصعبة، وكنا أيضا في حاجة إلى الحظ وفي الهجوم لعبنا بسرعة وبرشلونة منحنا المساحة واستفدنا منها".

وأضاف "قلت كثيرا إنني أحب اللعب في خط الوسط لكن المدرب يضعني في مركز الجناح الأيمن، أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مركز".

واستمر في تصريحاته "أعلم أنه يمكنني في هذا المركز المساهمة بشكل أكبر في الأهداف والتمريرات الحاسمة، ولكن في خط الوسط أعرض أكثر عملي وطاقتي، وأنا سعيد جدا بالهدف".

وأتم "صنعنا الكثير من الفرص بهذه الطريقة في المباراة والاستحواذ كان لنا في الكثير من الأوقات".

وحصل فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في الكلاسيكو.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بثلاثية مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وسجل فالفيردي هدف ريال مدريد الثاني لريال مدريد في المباراة بتسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء لم يستطع مارك أندري تير شتيجن في التصدي لها.