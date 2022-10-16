فالفيردي: أحب اللعب في خط الوسط.. ولكن الجناح يجعلني أسجل أكثر

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

فالفيردي يسجل ويحتفل بهدف ريال مدريد في برشلونة

شدد فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد على أن فوز فريقه في الكلاسيكو أهم من الهدف الذي سجله في شباك برشلونة.

وقال فالفيردي عقب المباراة: "المهم هو تحقيق الفوز بالجهد والتضحية، عملنا كفريق وعرفنا كيف ندافع في اللحظات الصعبة، وكنا أيضا في حاجة إلى الحظ وفي الهجوم لعبنا بسرعة وبرشلونة منحنا المساحة واستفدنا منها".

وأضاف "قلت كثيرا إنني أحب اللعب في خط الوسط لكن المدرب يضعني في مركز الجناح الأيمن، أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مركز".

أخبار متعلقة:
تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو أنشيلوتي: هكذا أوقفت ليفاندوفسكي ورافينيا.. وتعلمت من هزيمة الموسم الماضي الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي

واستمر في تصريحاته "أعلم أنه يمكنني في هذا المركز المساهمة بشكل أكبر في الأهداف والتمريرات الحاسمة، ولكن في خط الوسط أعرض أكثر عملي وطاقتي، وأنا سعيد جدا بالهدف".

وأتم "صنعنا الكثير من الفرص بهذه الطريقة في المباراة والاستحواذ كان لنا في الكثير من الأوقات".

وحصل فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في الكلاسيكو.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بثلاثية مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وسجل فالفيردي هدف ريال مدريد الثاني لريال مدريد في المباراة بتسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء لم يستطع مارك أندري تير شتيجن في التصدي لها.

ريال مدريد فالفيردي الكلاسيكو برشلونة
نرشح لكم
آس: لابورتا يدخل غرفة الحكام بعد الكلاسيكو رودريجو: لذلك سددت ركلة الجزاء أمام برشلونة.. وأتمنى فوز بنزيمة بالكرة الذهبية أنشيلوتي: هكذا أوقفت ليفاندوفسكي ورافينيا.. وتعلمت من هزيمة الموسم الماضي تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو روبرتو: نتيجة الكلاسيكو هي الأمر السيئ.. برشلونة بحاجة للصبر والاتحاد فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية بسبب ما فعله.. وعرفنا أننا سنعاني في الكلاسيكو كوندي: لم نقدم مباراة سيئة.. أهدرنا الفرص واستغل ريال مدريد التحولات
أخر الأخبار
جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان دايك: الخطأ أمام مانشستر سيتي نتيجته العقاب 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: لابورتا يدخل غرفة الحكام بعد الكلاسيكو 32 دقيقة | الدوري الإسباني
رودريجو: لذلك سددت ركلة الجزاء أمام برشلونة.. وأتمنى فوز بنزيمة بالكرة الذهبية 42 دقيقة | الدوري الإسباني
هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري السعودي – الاتحاد (0) - (0) الوحدة.. طرد للنمور 47 دقيقة | المحترفون
الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يوقف قطار مانشستر سيتي وينتصر لـ ليفربول في قمة أنفيلد 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا