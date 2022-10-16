انتهت في الكونفدرالية - فيوتشر (4)-(0) كالون.. تأهل مصري

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

فيوتشر وبول جينجا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد كالون بطل سيراليون في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة بفوز فيوتشر 4-صفر

ق 78: جوووول ناصر ماهر والرابع بعد صناعة من أحمد عاطف

ق 68: جوووول سعد سمير والثالث بضربة رأسية بعد ركلة ركنية

ق 60: جوووول الصفاقسي والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فيوتشر 1-صفر

ق 11: جوووول أيمن الصفاقسي والهدف الأول لفيوتشر

انطلاق المباراة

فيوتشر كالون الكونفدرالية
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