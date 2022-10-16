انتهت في الكونفدرالية - فيوتشر (4)-(0) كالون.. تأهل مصري
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد كالون بطل سيراليون في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز فيوتشر 4-صفر
ق 78: جوووول ناصر ماهر والرابع بعد صناعة من أحمد عاطف
ق 68: جوووول سعد سمير والثالث بضربة رأسية بعد ركلة ركنية
ق 60: جوووول الصفاقسي والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم فيوتشر 1-صفر
ق 11: جوووول أيمن الصفاقسي والهدف الأول لفيوتشر
انطلاق المباراة
نرشح لكم
فيوتشر يفوز على كالون برباعية ويؤكد تأهله في الكونفدرالية تشكيل فيوتشر – ثلاثي هجومي أمام كالون في الكونفدرالية الكونفدرالية - قبل مواجهة الإياب ضد عزام.. الأخضر الليبي يشكو من مادة مخدرة مفتعلة مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الأقرب لـ قرعة مجموعات أبطال إفريقيا رسالة من كولر إلى جماهير الأهلي واللاعبين والجهاز الفني تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك دوري أبطال إفريقيا - 3 أندية عربية جديدة إلى دور المجموعات 5 أرقام من فوز الأهلي على المنستيري.. الهدف رقم 499 وأول ثنائية لـ حمدي فتحي
أخر الأخبار
الونش ينتظم في مران الزمالك 17 دقيقة | الكرة المصرية