ماونت: لم نقدم أفضل أداء ولكن فزنا.. كيبا أبقانا في المباراة

أبدى ميسون ماونت نجم تشيلسي سعادته بالفوز على أستون فيلا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماونت هدفي الفريق اليوم، في الدقيقتين 6 و65.

وقال ماونت في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "يجب أن نواصل التقدم والفوز بالمباريات. هدفنا أن ننهي في أعلى مركز ممكن".

وأضاف "اليوم لم نقدم الأداء الأفضل ونحن لسنا سعداء بذلك ولكننا فزنا بهدفين".

وأشاد ماونت بأداء حارس المرمى كيبا أريزابالاجا قائلا: "لقد كان رائعا. تصدياته السريعة أبقتنا في المباراة. لقد كان رائعا خلال آخر أسبوعين".

وعن تسجيله لهدفين في حضور مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، قال ماونت: "يجب أن أركز فقط على العمل بشكل جيد مع النادي".

واختتم "نعرف أن كأس العالم في الطريق ولذلك يريد اللاعبون أن يؤدوا بشكل جيد ليتم اختيارهم".

ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة من 9 مباريات في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 9 نقاط من 10 مباريات في المركز السادس عشر.