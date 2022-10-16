تشكيل فيوتشر – ثلاثي هجومي أمام كالون في الكونفدرالية
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 18:00
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر تشكيل فريقه لملاقاة كالون السيراليوني اليوم الأحد في الكونفدرالية.
ويستضيف فيوتشر منافسه كالون في ملعب الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.
وكان فيوتشر فاز ذهابا خارج أرضه بهدفين مقابل لا شيء.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
في الدفاع: جوناثان- سعد سمير- محمود رزق- عمر كمال عبد الواحد
في الوسط: مهند لاشين- غنام محمد- كريم وليد "نيدفيد"
في الهجوم: مصطفى البدري- مروان محسن- أيمن الصفاقسي
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