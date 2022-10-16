تين هاج: مانشستر يونايتد استحق الفوز.. أصبنا لاعبي نيوكاسل بالشد وواصلنا الركض

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد اعتقاده أن فريقه استحق الفوز في مباراته ضد نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "الأداء كان جيدا وحافظنا على نظافة الشباك. ضغطنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة في عدة مراحل، لقد كنا جيدين بالكرة خصوصا في الشوط الثاني".

وأضاف "سيطرنا على المباراة حتى نهايتها وكان يمكننا تسجيل هدف الفوز، بل كان يجب ذلك. حصلنا على فرصة من فريد وواحدة أخرى من ماركوس راشفورد".

وأوضح "في النهاية كان بمقدورنا الفوز وكنا نستحقه. قدمنا أداء كبير من الناحية البدنية أمام أحد أقوى الفرق بدنيا في الدوري. لاعبو نيوكاسل أصيبوا بالشد العضلي ونحن واصلنا الركض".

واختتم "الفريق من الأمام إلى الخلف يفهم أننا نعمل معا. من الصعب الفوز علينا ويجب أن نستمر في ذلك".

وكان ذلك تعادل مانشستر يونايتد الأول هذا الموسم في الدوري، حيث فاز بـ 5 مباريات وخسر 3.

ورفع يونايتد رصيده إلى 16 نقطة من 9 مباريات في المركز الخامس، فيما يحتل نيوكاسل المركز السادس برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.