في لقاء توقف 40 دقيقة.. أرسنال ينجو من فخ ليدز ويواصل تربعه على القمة

واصل أرسنال حفاظه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز صعب خارج ملعبه أمام ليدز بهدف دون مقابل.

وتوقف اللقاء لمدة 40 دقيقة بعد انطلاق بدقيقة واحدة فقط بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة منفردا عقب مرور عشر مباريات، بينما تجمد رصيد ليدز عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

وسجل بوياكو ساكا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35، بينما أهدر باتريك بامفورد ركلة جزاء لصالح ليدز.

توقف مبكر

انطلق اللقاء وبعد دقيقة واحدة توقف مرة أخرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي وفقدان الحكم وسيلة التواصل مع باقي الحكام.

وفقد الحكم وسيلة التواصل مع باقي الحكام كما تعطلت أجهزة تقنية الخط والفيديو.

وبعد 10 دقائق من التوقف أمر حكم اللقاء اللاعبين بمغادرة الملعب حتى يتم حل المشكلة.

وتم استئناف المباراة مرة أخرى بعد 40 دقيقة من التوقف بشكل طبيعي.

سيطرة وهدف

سيطر أرسنال على مجريات اللقاء بعد استئنافه مجددا بحثا عن تسجيل أولى أهداف المباراة.

وأنقذ ميسلير حارس مرمى ليدز هدفا محققا في الدقيقة 18 بعد التصدي للكرة قبل الوصول إلى رأسية مارتينلي.

ونجح ساكا في افتتاح التسجيل بهدف رائع من تمريرة سحرية من مارتن أوديجارد.

وسجل ساكا الهدف في الدقيقة 35 بتسديدة من الجانب الأيمن أعلى حارس مرمى ليدز داخل الشباط.

وهدأ اللقاء بعد هدف أرسنال في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول.

هدف ملغي وركلة جزاء ضائعة

شارك بامفورد كبديل بين شوطي اللقاء ونجح في تسجيل هدفا عقب انطلاق الشوط الثاني بـ 50 ثانية فقط ولكنه ألغاه حكم اللقاء.

وبعد التأكد من تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب دفعة من بامفورد لبن وايت مدافع أرسنال.

واصل ليدز ضغطه على دفاعات أرسنال المتراجعة تماما بحثا عن هدف التعادل.

وطالب لاعبو ليدز بركلة جزاء في الدقيقة 61 بسبب لمسة يد ولكن أمر الحكم باستئناف اللعب.

وبعد توقف اللعب لجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو وتم احتساب ركلة لاجزاء بسبب لمسة يد على ساليبا.

وأهدر بامفورد ركلة الجزاء بتسديدها خارج المرمى على يسار رامسديل.

سيطرة دون هدف

واصل ليدز سيطرته على الكرة وسط تألق رامسديل حارس مرمى أرسنال.

وتألق رامسديل لانفراد محقق لبامفورد في الدقيقة 71 ليحافظ على نظافة شباكه.

وواصل رامسديل تألقه بالتصدي لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77 من اللقاء.

إثارة في الثواني الأخيرة

احتسب حكم اللقاء 6 دقائق من الوقت بدل الضائع.

وتعرض جابرييل لطرد في الدقيقة 92 بسبب ضرب بامفورد بدون كرة واحتساب ركلة جزاء.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو من أجل التأكد من وجود خطأ على بامفورد قبل عرقلة جابرييل، وبالفعل ألغى ركلة الجزاء والطرد.

لينتهي اللقاء باستمرار أرسنال على قمة الترتيب.

ويتأجل لقاء أرسنال المقبل أمام مانشستر سيتي بسبب خوض مواجهة مؤجلة أمام أيندهوفن في الدوري الأوروبي.

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة أمام ساوثامبتون في الجولة الثالثة عشر يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري.