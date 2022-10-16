بوتر: أستون فيلا جعلنا نعاني.. كيبا عالمي وهذا ما يقدمه ماونت لأجلنا

أبدى جراهام بوتر مدرب تشيلسي سعادته بالفوز على أستون فيلا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة. أستون فيلا جعلنا نعاني، خصوصا في الشوط الأول حين تقدمنا".

وأضاف "الخصم وضعنا تحت الضغط ونجح حارسنا (كيبا أريزابالاجا) في التصدي عدة مرات بشكل جيد".

وأوضح بوتر "من المهم أن نعود بردة فعل جيدة بعد اللعب في دوري أبطال أوروبا. أنا سعيد بنجاح اللاعبين في الحصول على النقاط الثلاث لأجلنا".

وعن أداء كيبا قال المدرب: "لقد كان من الطراز العالمي خصوصا في الشوط الأول. أنا سعيد لأجله، لقد مر بفترات صعبة مع تشيلسي ولكنه ساهم كثيرا في مباراة اليوم".

أما عن ميسون ماونت صاحب هدفي اللقاء قال: "نحن نثق به كثيرا. نحبه كلاعب وهو شخص رائع. يمكنك رؤية تأثيره على الفريق والعمل الجاد الذي يقدمه لنا".

ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة من 9 مباريات في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 9 نقاط من 10 مباريات في المركز السادس عشر.