في مباراة الجدل التحكيمي.. يونايتد ونيوكاسل يتعادلان

تعادل مانشستر يونايتد سلبيا بدون أهداف مع ضيفه نيوكاسل اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

واستضاف يونايتد منافسه نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد في إطار الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تكريم كريستيانو رونالدو نجم يونايتد من قبل مدرب الفريق التاريخي السير أليكس فيرجسون لوصوله لـ700 هدف سجلهم في مسيرته مع الأندية.

كما كُرم ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق بعد مشاركته في 500 مباراة مع الفريق.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى 16 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب فيما يأتي نيوكاسل سادسا بـ15 نقطة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وانحصر اللعب في وسط الملعب ولم تكن هناك فرص خطيرة حتى الدقيقة 13.

ففي تلك الدقيقة تابع جادون سانشو كرة عائدة من دفاع نيوكاسل وسددها لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وكاد جولينتون يسجل هدفا لكن رأسيته مرت أعلى المرمى.

وكاد جولينتون يسجل هدفا لكن رأسيته ارتطمت بالقائم الأيسر وتابعها بتسديدة لكنها ارتطمت بالعارضة لتضيع فرصة هدف محقق على نيوكاسل.

وانطلق أنتوني وأطلق تسديدة يسارية زاحفة لكن نيك بوب تصدى له.

وكاد كالوم ويلسون يسجل هدفا مع بداية الشوط الثاني لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا تم إلغائه بداعي التسلل.

وبعدها سجل رونالدو هدفا بداعي أن لاعب نيوكاسل مرر الكرة لنيك بوب أثناء احتساب مخالفة لكن الحكم لم يحتسب أي شيء وأشهر بطاقة صفراء في وجه كريستيانو.

وطالب رونالدو بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 54 لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وبعدها تمت عرقلة جادون سانشو وطالب يونايتد بالحصول على ركلة جزاء لكن بعد العودة لتقنية الفيديو لم يتم احتساب أي شيء.

وسدد ماركوس راشفورة كرة قوية لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وبعدها وفي الدقيقة 89 راوغ راشفورد نظيره بوب ومرر لفريد الذي وضع الكرة بغرابة خارج الملعب وليس في المرمى الخال من حارسه.

وبعدها كاد راشفورد يسجل هدفا لكن رأسيته مرت لخارج الملعب لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.