كيبا وماونت يؤمنان فوزا صعبا لـ تشيلسي على أستون فيلا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي

حقق تشيلسي فوزا صعبا على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز هو الخامس على التوالي لتشيلسي في جميع البطولات.

وحقق تشيلسي الفوز الرابع على التوالي بشباك نظيفة للمرة الأولى منذ 2016 عندما كان كارلو أنشيلوتي يقود الفريق.

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وسجل هدفي تشيلسي في المباراة ماسون ماونت.

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 19 في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، بينما توقفت نقاط أستون فيلا عند النقطة التاسعة في المركز الـ 16.

بدأ تشيلسي المباراة بتشكيل معتاد من ثلاثة مدافعين ولكن مع مشاركة مارك كوكوريا بدلا من كاليدو كوليبالي الذي ظل على دكة البدلاء.

تقدم تشيلسي سريعا عن طريق ماونت بعد خطأ فادح من مينجز الذي أعاد الكرة لماونت أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة السادس.

وفي الدقيقة الـ 20 تصدى كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي لكرة أسطورية بعد أن أبعد ثلاث تسديدات متتالية للاعبي أستون فيلا من داخل منطقة الجزاء.

وعاد كيبا للتألق في الدقيقة الـ 28 بتصديه لتسديدة قوية من مكجين.

وواصل كيبا تألقه وتصدى لرأسية بشكل رائع من داني إنجز في الدقيقة الـ 31.

وكاد رحيم ستيلرنج أن يضيف الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الـ 40 ولكن كرته ارتدت من القائم.

وفي الشوط الثاني استمر استبسال كيبا ومدافعي تشيلسي في الحفاظ على شباكهم نظيفة.

وأضاف ماونت الهدف الثاني في الدقيقة الـ 65 من ركلة حرة مباشرة لينهي آمال أستون فيلا في العودة للمباراة.

وشهدت الدقيقة الأخيرة إصابة تايرون مينجز لاعب أستون فيلا قد تبعده عن مباريات مقبلة.

ويحل تشيلسي ضيفا في مباراته المقبلة على برينتفورد، بينما سيلعب أستون فيلا مع فولام خارج ملعبه.

أستون فيلا تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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