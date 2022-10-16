تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وميلنر ظهير أيمن أمام مانشستر سيتي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 16:32

كتب : FilGoal

ليفربول أمام بورنموث

عاد محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول الأساسي أمام مانشستر سيتي، فيما اختار يورجن كلوب البدء بـ جيمس ميلنر كظهير أيمن.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي بعد قليل.

تشكيل ليفربول شهد البدء بـ جيمس ميلنر كظهير أيمن، فيما يبدأ جو جوميز بجانب فيرجيل فان ديك كقلبي دفاع في غياب إبراهيما كوناتي، وجويل ماتيب للإصابة.

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من جهة أخرى، عاد صلاح للتشكيل الأساسي بعدما شارك بديلا أمام جلاسجو رينجرز وسجل ثلاثية.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جيمس ميلنر – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – هارفي إيليوت.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ديوجو جوتا.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي بعد قليل على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

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