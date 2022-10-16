توقف مباراة ليدز ضد أرسنال بسبب انقطاع الكهرباء.. وموعد انطلاق اللقاء
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 15:33
كتب : FilGoal
توقفت مباراة ليدز أمام أرسنال ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.
وانطلق اللقاء بين الفريقين على ملعب إيلاند رود معقل فريق ليدز قبل أن تتوقف المباراة.
وتوقف اللقاء عقب دقيقتين فقط من البداية بسبب مشاكل في أنظمة التواصل بين الحكام.
وأشار نادي أرسنال عبر حسابه الرسمي إلى أن هناك انقطاع في التيار الكهرباء مما أفقد الحكام معرفة تقنية الخط.
وقرر حكم اللقاء إيقاف اللعب مؤقتا لحين حسم أمر أجهزة التواصل بين الحكام.
ويستأنف اللقاء في الثالثة و40 دقيقة بتوقيت مصر.
وينفرد أرسنال بصدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة، بينما ليدز في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.
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