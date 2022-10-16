انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) نيوكاسل.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90+5: راشفورد يهدر فرصة هدف محقق برأسية ذهبت لخارج الملعب.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق88: فريد يهدر هدفا والمرمى خال من حارسه.

ق81: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق58: لا وجود ركلة جزاء لصالح يونايتد.

ق57: تقنية الفيديو تتأكد من وجود ركلة جزاء بداعي عرقلة بيرن لسانشو.

ق49: هدف ملغي لمانشستر يونايتد عن طريق رونالدو الذي اعترض على أن لاعب نيوكاسل قد لمس الكرة ليضعها في الشباك ولكن الحكم أشار إلى أن المباراة لم تستأنف بعد.

ق48: هدف غير محتسب لرونالدو بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول

ق37: تصدي رائع بالقدم من نيك بوب لتسديدة أنتوني.

ق24: العارضة تقنذ هدفين من ويلينجتون في هجمة واحدة برأسيتين

ق12: تسديدة بعيدة من سانشو تأتي فوق المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة الـ 3:00 مساء