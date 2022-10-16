انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) نيوكاسل.. تعادل سلبي
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق90+5: راشفورد يهدر فرصة هدف محقق برأسية ذهبت لخارج الملعب.
ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق88: فريد يهدر هدفا والمرمى خال من حارسه.
ق81: مازال التعادل السلبي مستمرا.
ق58: لا وجود ركلة جزاء لصالح يونايتد.
ق57: تقنية الفيديو تتأكد من وجود ركلة جزاء بداعي عرقلة بيرن لسانشو.
ق49: هدف ملغي لمانشستر يونايتد عن طريق رونالدو الذي اعترض على أن لاعب نيوكاسل قد لمس الكرة ليضعها في الشباك ولكن الحكم أشار إلى أن المباراة لم تستأنف بعد.
ق48: هدف غير محتسب لرونالدو بداعي التسلل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الاول
ق37: تصدي رائع بالقدم من نيك بوب لتسديدة أنتوني.
ق24: العارضة تقنذ هدفين من ويلينجتون في هجمة واحدة برأسيتين
ق12: تسديدة بعيدة من سانشو تأتي فوق المرمى.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة الـ 3:00 مساء