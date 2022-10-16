تشكيل تشيلسي - كوليبالي على مقاعد البدلاء.. وعودة تشيلويل لخط الدفاع
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:13
كتب : FilGoal
أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيواجه أستون فيلا بعد قليل في الدوري الإنجليزي.
ويحل تشيلسي ضيفا على ملعب فيلا بارك عندما يواجه أستون فيلا في الجولة الـ 11.
وشهد تشكيل تشيلسي عودة مارك كوكريا لخط الدفاع بجانب تياجوس سيلفا وتريفو تالوباه.
ويجلس كاليدو كوليبالي على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:
الحارس: كيبا أريزابالاجا
الدفاع: تريفو تشالوباه - تياجو سيلفا - مارك كوكوريا
الوسط: ماسون ماونت - روبن لوفتس تشيك - ماتيو كوفاسيتش - بن تشيلويل
الهجوم: كاي هافيرتز - بيير إيميريك أوباميانج - رحيم ستيلرنج
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط.
نرشح لكم
كيبا وماونت يؤمنا فوزا صعبا لـ تشيلسي على أستون فيلا تشكيل مانشستر سيتي – جوارديولا يدفع بقوته الضاربة ضد ليفربول تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وميلنر ظهير أيمن أمام مانشستر سيتي توقف مباراة ليدز ضد أرسنال بسبب انقطاع الكهرباء.. وموعد انطلاق اللقاء مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) أرسنال.. هدف غير محتسب مباشر في الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(2) تشيلسي.. جوووول الثاني انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) نيوكاسل.. تعادل سلبي تشكيل أرسنال - لا تغيير عن مواجهة ليفربول.. وبارتي يقود الوسط أمام ليدز