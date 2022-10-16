تشكيل تشيلسي - كوليبالي على مقاعد البدلاء.. وعودة تشيلويل لخط الدفاع

أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيواجه أستون فيلا بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

ويحل تشيلسي ضيفا على ملعب فيلا بارك عندما يواجه أستون فيلا في الجولة الـ 11.

وشهد تشكيل تشيلسي عودة مارك كوكريا لخط الدفاع بجانب تياجوس سيلفا وتريفو تالوباه.

ويجلس كاليدو كوليبالي على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: تريفو تشالوباه - تياجو سيلفا - مارك كوكوريا

الوسط: ماسون ماونت - روبن لوفتس تشيك - ماتيو كوفاسيتش - بن تشيلويل

الهجوم: كاي هافيرتز - بيير إيميريك أوباميانج - رحيم ستيلرنج

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط.