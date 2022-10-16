تشكيل أرسنال - لا تغيير عن مواجهة ليفربول.. وبارتي يقود الوسط أمام ليدز
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:08
كتب : FilGoal
يبدأ أرسنال مواجهته أمام ليدز بنفس تشكيل مباراة ليفربول الأخيرة.
ويقود توماس بارتي خط وسط أرسنال أمام ليدز ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.
وينفرد أرسنال بصدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة، بينما ليدز في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حارس المرمى: آرون رامسديل
الدفاع: بين وايت – جابريال – ويليام ساليبا – تاكاهيرو توميساو
الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – مارتن أوديجارد
الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس – جابرييل مارتينلي
وحقق أرسنال الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في المسابقة.
ويواصل أولكسندر زينشينكو غيابه عن قائمة الفريق بسبب الإصابة.
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