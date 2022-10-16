تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو أساسي.. وعودة فاران
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:06
كتب : FilGoal
عاد كريستيانو رونالدو لتشكيل مانشستر يونايتد الذي سيواجه نيوكاسل بعد قليل في الدوري الإنجليزي.
ويلعب مانشستر يونايتد مع نيوكاسل في الجولة الـ 11 على ملعب أولد ترافورد.
ويلعب رونالدو أساسي في الدوري للمرة الثانية منذ بداية الموسم عندما بدأ مباراة برينتفورد.
وشهد التشكيل عودة رافاييل فاران بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر سيتي.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: دافيد دي خيا
الدفاع: دييجو دالوت - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو
الوسط: كاسيميرو - فريد
الهجوم: أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو
أمامهم: كريستيانو رونالدو.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن نيوكاسل صاحب المركز السادس.
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