ماذا فعل صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 12:11
كتب : FilGoal
يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدف جديد في شباك مانشستر سيتي الذي يعد أحد الفرق التي يحب هز شباكها.
ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد في مباراة مرتقبة للجميع.
وسجل صلاح في 5 أهداف من المواجهات الـ8 الأخيرة ضد مانشستر سيتي.
Poetry in motion 🪄@MoSalah's stunning solo effort against Manchester City is the @PremierLeague Goal of the Month 🙌 pic.twitter.com/qiEGKyymd3— Liverpool FC (@LFC) November 12, 2021
بشكل عام، هز صلاح شباك سيتي 8 مرات وصنع 5 أهداف في 15 مباراة بقميص ليفربول ضد الفريق السماوي
Salah’s wonderful goal against man city #salah #liverpool #ynwa #LFC @AnythingLFC_ @AnfieldHQ @AnfieldEdition @thisisanfield @LFC @LivEchoLFC pic.twitter.com/YHK7bToK75— ᴍᴀᴍᴀᴅᴏ 𓂀 (@1Mamado) January 19, 2018
5 منهم في الدوري الإنجليزي و2 في دوري أبطال أوروبا وهدف في مباراة الدرع الخيرية.
WHAT. A. GOAL. 😍@trentaa98 🚀 @andrewrobertso5 🚀 @MoSalah 💥
ALLLLLL ANGLES 🤩 pic.twitter.com/Dd6Xi1U7Bq— Liverpool FC (@LFC) November 11, 2019
ثلاثة لاعبين فقط في تاريخ ليفربول سجلوا عدد أهداف أكبر ضد سيتي، وهم جوردون هودسون (11 هدفا في 16 مباراة)، كيني دالجليش (11 هدفا في 16 مباراة)، إيان راش (15 هدفا في 20 مباراة).
PENALTY, GOAL! Mohamad Salah | Liverpool FC vs Manchester City | FA Community Shield 2022.
What a goal! #LFC #YNWA #TAA #GreatGoal #TheRedsFamily pic.twitter.com/sy5vga2iSu— My Reds Family (@TheRedsFamily) July 30, 2022
كان صلاح قد لعب مباراة وحيدة بقميص تشيلسي ضد مانشستر سيتي وانتهت بالخسارة 0-2، وكانت في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وانتصر صلاح في 6 مباريات أمام سيتي وخسر مثلها، وتعادل في 4.
وتنطلق المباراة المرتقبة في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.
وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.
في 266 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 163 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.
video:1
وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.