ماذا فعل صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدف جديد في شباك مانشستر سيتي الذي يعد أحد الفرق التي يحب هز شباكها.

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد في مباراة مرتقبة للجميع.

وسجل صلاح في 5 أهداف من المواجهات الـ8 الأخيرة ضد مانشستر سيتي.

Poetry in motion 🪄@MoSalah's stunning solo effort against Manchester City is the @PremierLeague Goal of the Month 🙌 pic.twitter.com/qiEGKyymd3 — Liverpool FC (@LFC) November 12, 2021

بشكل عام، هز صلاح شباك سيتي 8 مرات وصنع 5 أهداف في 15 مباراة بقميص ليفربول ضد الفريق السماوي

5 منهم في الدوري الإنجليزي و2 في دوري أبطال أوروبا وهدف في مباراة الدرع الخيرية.

ثلاثة لاعبين فقط في تاريخ ليفربول سجلوا عدد أهداف أكبر ضد سيتي، وهم جوردون هودسون (11 هدفا في 16 مباراة)، كيني دالجليش (11 هدفا في 16 مباراة)، إيان راش (15 هدفا في 20 مباراة).

كان صلاح قد لعب مباراة وحيدة بقميص تشيلسي ضد مانشستر سيتي وانتهت بالخسارة 0-2، وكانت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتصر صلاح في 6 مباريات أمام سيتي وخسر مثلها، وتعادل في 4.

وتنطلق المباراة المرتقبة في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 266 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 163 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.