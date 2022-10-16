الكونفدرالية - قبل مواجهة الإياب ضد عزام.. الأخضر الليبي يشكو من مادة مخدرة مفتعلة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

الأخضر الليبي

تقدّم نادي الأخضر الليبي بشكوى إلى وزير الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم يزعم فيها تعرض بعثة الفريق إلى مادة مخدرة مفتعلة قبل مواجهة عزام التنزاني.

ويلعب الأخضر الليبي أمام عزام في إياب الدور التمهيدي الثاني ضمن بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتغلب الأخضر في مباراة الذهاب بليبيا بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما يقام لقاء الإياب مساء اليوم الأحد.

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وجاء بيان نادي الأخضر الليبي كالآتي:

"نحن إذ نمثل ليبيا وشعبها في محافلنا الدولية وضمن مشاركتنا في كأس الكونفدرالية وبعد أن وفقنا الله لتحقيق نتيجة طيبة في لقاء الذهاب أمام عزام التنزاني، تعرضنا لعديد العراقيل من النادي بعد سفرنا لدولة تنزانيا".

وأضاف "لم يتم معاملتنا بالمثل من حيث الاستقبال وتوفير الملاعب مجانا وسهولة التنقل وعدم إعطائنا نتائج المسحات الخاصة بفيروس كورونا حتى اللحظة".

وشدد البيان "تعرض أغلب أعضاء البعثة إلى حالة من الإغماء والدوار وفقد للتوازن بعد وصولنا لمقر الإقامة وبعد تناول وجبة العشاء ومكثنا في المستشفى حتى وقت متأخر ولا يزال البعض هناك حتى الآن".

وكشف "بعد إجراء التحاليل اللازمة بتين أن السبب يتلخص في استنشاق مادة مخدرة Benzodiazepine، تُفقد الجسم توازنة وتتسبب في حالة من الإغماء وفقا للتقرير المعتمد من قبل المستشفى التي نقل إليها أعضاء البعثة".

واختتم "نضع أمام وزارة الرياضة والاتحاد الليبي كل ذلك لتحمل مسؤولياتكم تجاه الدفاع عن حقوقنا من حيث مراسلة الاتحاد الإفريقي من أجل تكافؤ الفرص، وهذا الفعل المشين لن يثنينا عن الدفاع عن حقنا في المنافسة الشريفة وتمثيل ليبيا".

الكونفدرالية الأخضر ليبيا عزام
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