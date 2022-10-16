كلوب: أتمنى أن يحصل جوارديولا على عطلة من كرة القدم لمدة 4 أعوام

يتمنى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن يحصل بيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي على عطلة لمدة 4 سنوات من كرة القدم.

الثنائي دخل في منافسة على زعامة الكرة الإنجليزية في السنوات الأخيرة، تفوق فيها جوارديولا على كلوب بتحقيق لقب الدوري 4 مرات مقابل مرة لليفربول في المواسم الـ5 الأخيرة.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها جريدة تيليجراف: "أتمنى أن يحصل بيب على عطلة من كرة القدم لمدة أربع سنوات بدلا من توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، أتحدث بصدق".

وأضاف مازحا "في الواقع، الحل المفضل هو أن يكون قد حصل على عطلة خلال السنوات الأربع الماضية".

وواصل "جوارديولا قال لي من قبل علينا الجلوس وتناول كأس من النبيذ حين لا نكون مسؤولين عن أي فريق، أنا لا أشرب النبيذ كثيرا ولكن إذا كان بإمكاننا فعل ذلك أثناء فترة عملي وهو في عطلة بعيدا عن كرة القدم، لا مشكلة لدي في هذا".

وشدد "أنا وبيب لسنا أصدقاء، لا نعرف بعضنا البعض على المستوى الشخصي. لكنني أحترمه كثيرا".

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وتابع "جوارديولا أفضل مدرب في العالم. إنه يثبت ذلك طوال الوقت. كل يوم. أحترم ما يقدمه مع سيتي".

وتختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي بالقمة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

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