الإسماعيلي يناشد وزير الداخلية لإقامة مباراة الأهلي على استاد الكلية الحربية

ناشد النادي الإسماعيلي في بيان رسمي وزير الداخلية بإقامة مباراة الأهلي على استاد الكلية الحربية.

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي في 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي:

"في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع الإسماعيلي والأهلي، فقد تلقي النادي الإسماعيلي رسميًا موافقة النادي الأهلي علي إقامة مباراة الفريقين علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة من أجل تخفيف مشقة السفر علي جماهير الناديين إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية".

"لذا يناشد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، معالي اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية بإقامة مباراة القمة علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة".

"ومن جانبنا نتمناها خطوة نحو نبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية وأن تكون المباراة إحتفالية تليق بإنطلاق مسابقة الدوري الأفضل والأقوي في القارة الأفريقية".

وقال خالد زين نائب رئيس المصري في تصريحات سابقة لقناة أون تايم سبورتس 2: "تحدثنا مع إدارة الأهلي وأرسلوا لنا موافقة رسمية على اللعب في استاد الكلية الحربية وننتظر موافقة الأمن".

وتابع "هذا أفضل للفريقين، الأهلي لعب مباراة في إفريقيا اليوم وسيعاني من الإرهاق للسفر ونحن أيضا سنعاني من المسافة الطويلة بين الإسماعيلية والإسكندرية".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن حصول الإسماعيلي على موافقة الأهلي للعب المباراة في استاد الكلية الحربية.

وواصل "رابطة الأندية مسؤولة عن الأندية ومن ضمن المسؤولية الحصول على الموافقات الأمنية لأندية الدوري، ونحن أيضا نحاول مع الأمن ومع كل الجهات للحصول على الموافقة".

واستكمل "أرسلنا ان الملعب الرئيسي استاد الاسماعيلية والبديل استاد الجيش بالسويس ولكننا لم نحصل على الموافقة وتم إرسال الجدول لنا باللعب في برج العرب فتقدمنا بطلب لتغيير الملعب".

واستطرد "اللعب على استاد برج العرب مرهق جدا ومكلف جدا، لا أعلم لماذا لا نلعب مباراة الأهلي في استاد الإسماعيلية؟ الأهلي ليس طرفا في ذلك ولكن الأمن رفض في أكثر من مناسبة لعب المباراة هناك".

وأتم "عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي متمسكات بالتواجد في الإسماعيلي، وخروجهما سيكون بعرض من خارج مصر مرض لهما وللنادي وللمنتخب".

وتقام الجولة الأولى في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن ختام الموسم المقبل يوم 30 يونيو المقبل.

وصعد الأهلي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف دون رد بمجموع المباراتين.

يذكر أن الفريقين التقيا في الجولة الأولى من الدوري في الموسم الماضي.

وانتهى اللقاء وقتها بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.