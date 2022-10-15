مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: الأهلي وافق على اللعب في الكلية الحربية.. وخطوة أخيرة

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 21:11

كتب : حامد وجدي

بيرسي تاو - الإسماعيلي والأهلي

كشف النادي الإسماعيلي عن حصوله على موافقة النادي الأهلي للعب مباراة الفريقين على ملعب الكلية الحربية.

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي في 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "حصلنا على موافقة الأهلي للعب مباراة الأسبوع الأول على ملعب الكلية الحربية".

أخبار متعلقة:
بقيادة الجبهة النارية.. رفعت يشارك في فوز مثير لـ الوحدة على العين بـ كلاسيكو الإمارات كرة سلة - في مباراة مثيرة.. الكويت يفوز بلقب البطولة العربية على حساب الأهلي مدرب المنستيري: هدف الأهلي المبكر جعل المباراة صعبة علينا جونياس: النتيجة كانت لتكون أكبر لولا الطرد.. والفوز المريح مهم

وأضاف "ننتظر الآن موافقة الجهات الأمنية".

وتقام الجولة الأولى في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن ختام الموسم المقبل يوم 30 يونيو المقبل.

وصعد الأهلي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف دون رد بمجموع المباراتين.

يذكر أن الفريقين التقيا في الجولة الأولى من الدوري في الموسم الماضي.

وانتهى اللقاء وقتها بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
عبد السلام: فوجئت بقيدي في قائمة الانتظار مع الزمالك منتخب مصر يتوج بلقب كأس العالم للأطفال رسالة من كولر إلى جماهير الأهلي واللاعبين والجهاز الفني لاعب المنستيري: الخسارة من الأهلي تزيد خبرتنا الاستفاقة تتواصل.. توتنام يتخطى إيفرتون في ليلة خاصة لـ هاري كين بثلاثية حمراء.. الأهلي يهزم الاتحاد المنستيري مجددا ويتأهل لمجموعات أبطال إفريقيا الثنائية الأولى مع الأهلي.. حمدي فتحي يسجل في الاتحاد المنستيري مران الزمالك - جلسات منفردة مطولة بين فيريرا مع خماسي الفريق
أخر الأخبار
عبد السلام: فوجئت بقيدي في قائمة الانتظار مع الزمالك دقيقة | الكرة المصرية
أليجري: كنا منظمين في الدربي لنحقق الفوز الأول خارج أرضنا هذا الموسم 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يتوج بلقب كأس العالم للأطفال 12 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الأقرب لـ قرعة مجموعات أبطال إفريقيا 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
جريزمان المئوي يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على بلباو 31 دقيقة | الدوري الإسباني
رسالة من كولر إلى جماهير الأهلي واللاعبين والجهاز الفني 44 دقيقة | الكرة المصرية
تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - 3 أندية عربية جديدة إلى دور المجموعات ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي