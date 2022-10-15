مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: الأهلي وافق على اللعب في الكلية الحربية.. وخطوة أخيرة

كشف النادي الإسماعيلي عن حصوله على موافقة النادي الأهلي للعب مباراة الفريقين على ملعب الكلية الحربية.

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي في 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "حصلنا على موافقة الأهلي للعب مباراة الأسبوع الأول على ملعب الكلية الحربية".

وأضاف "ننتظر الآن موافقة الجهات الأمنية".

وتقام الجولة الأولى في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن ختام الموسم المقبل يوم 30 يونيو المقبل.

وصعد الأهلي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف دون رد بمجموع المباراتين.

يذكر أن الفريقين التقيا في الجولة الأولى من الدوري في الموسم الماضي.

وانتهى اللقاء وقتها بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.