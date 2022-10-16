المصري: مجلس الإدارة سيتقدم بالاستقالة حال استمرار قرار اللعب في برج العرب

هدد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري باستقالة المجلس بالكامل في حال استمرار قرار خوض الفريق لمبارياته على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال رجب عبد القادر لقناة أون تايم سبورتس 2: "اختيار ملعب برج العرب يمثل إحباطا كبيرا للجماهير واللاعبين".

وأضاف "كلمتا التهجير والنفي في بيان المصري؟ هذا إحساس نابع من المعاناة الكبيرة التي يعشيها جمهور المصري".

وأكمل "نريد وضع حلولا، إما أن نلعب على استاد هيئة قناة السويس أو استاد السويس الجديد أو اللعب في أحد ملاعب بورسعيد والتي تستضيف مباريات بدون جماهير ويشرف عليها الاتحاد المصري، وقلنا إننا سنقدم المساعدات وسنلتزم بكل الضوابط".

وأردف "كامل أبو علي قال في المؤتمر الصحفي صباحا إنه لن يستمر رئيسا للنادي في حال اللعب على ملعب برج العرب".

وشدد "المجلس بالكامل سيتقدم باستقالته حال اللعب على برج العرب".

وواصل "المجلس في انعقاد مستمر منتظرين قرارا نهائيا للملعب الذي سنخوض عليه المباريات، وبعيدا عن برج العرب، نريد الوصول لحلول تحافظ على حقوق النادي المصري، ونريد الحفاظ على العلاقة الطيبة بين النادي والرابطة وكذلك الجماهير".

وأتم "طلبنا تأجيل المباراة إذا لم يتم تدبير الملعب المناسب، نقاوم بشراسة للبقاء كأحد الأندية الشعبية الكبيرة في ظل صراع أندية الشركات".

وكان المصري أصدر بيانا أعلن فيه رفضه القاطع للعب مبارياته في برج العرب مطالبا بتأجيل مباراته في الجولة الأولى من الدوري لحين حل الأزمة. (طالع التفاصيل)

ويستهل الفريق البورسعيدي مشواره في الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل أمام سيراميكا كيلوباترا.