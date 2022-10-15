المصري يعلن رفضه اللعب في برج العرب ويقترح حلين مع طلب تأجيل مباراته الأولى بالدوري

أعلن مجلس إدارة المصري رفضه بشكل قاطع إقامة مباريات الفريق في ملعب برج العرب معربا عن استيائه الشديد من الإصرار على ذلك الأمر رغم الاتفاق مع استاد هيئة قناة السويس على استضافة مواجهاته.

وأصدر المصري بيانا نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم السبت جاء فيه التالي:

** رفض اللعب في ملعب برج العرب نظرا للأخطار التي يواجهها جمهور النادي من حيث بعد المسافة عن بورسعيد البالغة 700 كم ذهابا وإيابا بسبب وعورة الطريق مع صعوبة تدبير الموارد المالية والتي أصبحت عبئا على النادي وغير قادر على استمرار الوفاء بها.

** لماذا الإصرار على استمرار وتهجير ونفي النادي واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارة لأقصى مسافة ممكنة عن بورسعيد؟

** يقبل مجلس إدارة المصري في كل الأحوال اللعب في استاد هيئة قناة السويس مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك تخفيض أعداد الجماهير والمساعدة في أي إجراءات يستلزمها الموقف.

** يؤكد مجلس إدارة المصري تقبله اللعب في أي من ملاعب بورسعيد التابعة لأندية "المريخ أو الرباط أو بورفؤاد" بدون جمهور وهي الملاعب التي تستضيف المباريات التي ينظمها اتحاد الكرة.

** هناك حالة من الإحباط الشديد أصابت الفريق تستوجب من رابطة الأندية تأجيل مباراة الفريق الأولى في الدوري لحين الحصول على الموافقات النهائية لملعب استاد هيئة قناة السويس أو الملعب البديل.

** أخيرا يؤكد مجلس إدارة المصري أن مبدأ اللعب في ملعب برج العرب أمر غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا.

ويبدأ المصري مبارياته بملاقاة سيراميكا كليوباترا الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء.

وكانت رابطة الأندية أعلنت إقامة مباراة المصري على ملعب برج العرب وهو ما أثار استياء رجب عبد القادر نائب رئيس النادي البورسعيدي.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "أرسلنا ملعبين لرابطة الأندية. الأساسي هو ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. تم التعاقد والاتفاق مع الهيئة، والملعب قريب من بورسعيد ويحقق متطلبات الجماهير".

وأضاف "أما الملعب الاحتياطي فهو استاد السويس الجديد. انتظرنا من الجهات المختصة أن تختار من بينهما، إلا أننا فوجئنا بصدور جدول أعدته رابطة الأندية ويقول إن ملعب النادي المصري هو برج العرب".

وأوضح "هذا الملعب ليس من ضمن اختياراتنا. لم نرسل للرابطة أي شيء يخص برج العرب. من الصعب علينا اللعب هناك، فالأمر مكلف للغاية ويعرض جماهيرنا للمخاطر".

وتابع "لا زلنا نقول إن هذا الكلام غير نهائي وننتظر رد الجهات المعنية بملعب من ضمن اختياراتنا. من أين أتت رابطة الأندية بملعب برج العرب"؟

وأخيرا فيما يخص دور الأندية والرابطة في التعاقد مع الملاعب والحصول على الموافقة الأمنية أوضح عبد القادر"دورنا محدد، الأندية ترسل ما يفيد التعاقد مع الملعب وتتولى الرابطة كل الأمور".