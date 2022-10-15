الإسماعيلي: حصلنا على موافقة الأهلي للعب في الكلية الحربية.. ونحتاج مساعدة الرابطة

كشف خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي عن حصول النادي على موافقة الأهلي للعب مباراة الجولة الأولى بين الفريقين على استاد الكلية الحربية.

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي في 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال خالد زين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "تحدثنا مع إدارة الأهلي وأرسلوا لنا موافقة رسمية على اللعب في استاد الكلية الحربية وننتظر موافقة الأمن".

وتابع "هذا أفضل للفريقين، الأهلي لعب مباراة في إفريقيا اليوم وسيعاني من الإرهاق للسفر ونحن أيضا سنعاني من المسافة الطويلة بين الإسماعيلية والإسكندرية".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن حصول الإسماعيلي على موافقة الأهلي للعب المباراة في استاد الكلية الحربية.

وواصل "رابطة الأندية مسؤولة عن الأندية ومن ضمن المسؤولية الحصول على الموافقات الأمنية لأندية الدوري، ونحن أيضا نحاول مع الأمن ومع كل الجهات للحصول على الموافقة".

واستكمل "أرسلنا ان الملعب الرئيسي استاد الاسماعيلية والبديل استاد الجيش بالسويس ولكننا لم نحصل على الموافقة وتم إرسال الجدول لنا باللعب في برج العرب فتقدمنا بطلب لتغيير الملعب".

واستطرد "اللعب على استاد برج العرب مرهق جدا ومكلف جدا، لا أعلم لماذا لا نلعب مباراة الأهلي في استاد الإسماعيلية؟ الأهلي ليس طرفا في ذلك ولكن الأمن رفض في أكثر من مناسبة لعب المباراة هناك".

وأتم "عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي متمسكات بالتواجد في الإسماعيلي، وخروجهما سيكون بعرض من خارج مصر مرض لهما وللنادي وللمنتخب".

وتقام الجولة الأولى في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن ختام الموسم المقبل يوم 30 يونيو المقبل.

وصعد الأهلي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف دون رد بمجموع المباراتين.

يذكر أن الفريقين التقيا في الجولة الأولى من الدوري في الموسم الماضي.

وانتهى اللقاء وقتها بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.