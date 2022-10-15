مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الأقرب لـ قرعة مجموعات أبطال إفريقيا

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 23:16

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد الأقرب لإقامة قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وتأهل بالفعل 10 فرق لدور المجموعات من دوري الأبطال، وتتبقى 6 مقاعد.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا من المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل".

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وأوضح "لم يتحدد بعد موعدا نهائيا للقرعة، والأغلب إقامتها في أول 10 أيام من الشهر".

وتبدأ مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في الفترة من 10-12 فبراير 2023 وتنتهي في الأسبوع الأول من أبريل 2023.

حسمت 3 فرق مقاعدها في التصنيف الأول من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا من بينها الأهلي، ويتبقى مقعدا شاغرا.

بينما أصبح مؤكدا أن يتواجد الزمالك في التصنيف الثاني.

وهو ما يفتح الباب أمام مواجهة محتملة بين قطبي الكرة المصرية، إذ لا توجد قيود من كاف حول مواجهة فرق من نفس الدولة في دور المجموعات.

وأصبح عدد الأندية المتأهلة لدور المجموعات: 10 فرق

بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي والزمالك والأهلي وشباب بلوزداد الجزائري وفايبرز الأوغندي والترجي التونسي والمريخ السوداني والرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

وتتبقى 6 مواجهات لإكمال عقد المتأهلين:

سيمبا التنزاني (28 نقطة) × بريميرو دي أجوستو الأنجولي (10 نقاط)

كاديوجو البوركينابي × فيتا كلوب الكونغولي (17 نقطة)

هورويا كوناكري الغيني (31 نقطة) × أسيك ميموزا الإيفواري (8 نقاط)

الهلال السوداني (19.5 نقطة) × يانج أفريكانز التنزاني (0.5 نقطة)

القطن الكاميروني (14.5 نقطة) × رويال ليوبارزد إسواتيني (2.5 نقطة)

الوداد المغربي (71 نقطة) × ريفرز يونايتد النيجيري (0.5 نقطة)

تصنيف دور المجموعات لدوري الأبطال حتى الآن:

تصنيف أول: الأهلي (78 نقطة) – الترجي التونسي (71 نقطة) – الرجاء المغربي (54 نقطة)

إذا لم يتأهل الوداد المغربي (ثاني فريق في التصنيف القاري) سيحل عوضا عنه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والذي تأهل بالفعل.

تصنيف ثاني: صنداونز الجنوب إفريقي (46 نقطة) – الزمالك (43 نقطة) – بترو أتليتكو الأنجولي (31 نقطة)

تصنيف ثالث: شباب بلوزداد الجزائري (27 نقطة) - شبيبة القبائل الجزائري (22 نقطة) – المريخ السوداني (9 نقاط)

تصنيف رابع: فايبرز الأوغندي

** ستتغير الأوضاع مع تحديد المتأهلين بالفعل بشكل كامل إذ تهبط فرق لتصنيف أقل أو ترتقي لتصنيف أعلى وفقا للنتائج.

دوري أبطال إفريقيا قرعة دور المجموعات
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