رسالة من كولر إلى جماهير الأهلي واللاعبين والجهاز الفني

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رسالة إلى الجماهير واللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على الاتحاد المنستيري.

وكرر الأهلي فوزه على الاتحاد المنستيري ولكن هذه المرة بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مارسيل كولر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في رسالة لجماهير الأهلي: "شكرا لدعمكم من كافة أنحاء العالم وللجماهير في الاستاد وفي البيوت!".

وأضاف "شكرا لفريقي وكل أعضاء الجهاز!".

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وتابع "من الآن التركيز كامل على المباراة القادمة".

ولعب الأهلي مباراتين رسميتين تحت قيادة مارسيل كولر أمام الاتحاد المنستيري ذهابا وإيابا وقبلها ثلاث مباريات ودية أمام طلائع الجيش وأسوان وبتروجيت.

ويبدأ الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة الإسماعيلي يوم 19 أكتوبر الجاري.