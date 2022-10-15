دوري أبطال إفريقيا - 3 أندية عربية جديدة إلى دور المجموعات

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

حجزت أندية المريخ السوداني والرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري بطاقات التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وأصبح عدد الأندية المتأهلة لدور المجموعات: 10 فرق

بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي والزمالك والأهلي وشباب بلوزداد الجزائري وفايبرز الأوغندي والترجي التونسي والمريخ السوداني والرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

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الرجاء

كرر الرجاء المغربي تفوقه على نايجيلك النيجري بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد ذهابا.

وتفوق الفريق البيضاوي بهدف محمد ناهيري في الدقيقة 79 على مركب محمد الخامس في الإياب.

وتأهل الرجاء لدور المجموعات للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي.

شبيبة القبائل

بعدما فاز خارج القواعد على كارا في توجو بهدفين مقابل هدف.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإياب من مواجهة الفريقين.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه عليلي في الشوط الثاني في الدقيقة 56.

وتأهل الشبيبة للمرة الخامسة في تاريخه لدور المجموعات من دوري الأبطال.

المريخ

خسر المريخ إيابا من أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 3-1، لكنه خطف بطاقة التأهل بفضل قاعدة الهدف خارج القواعد.

وكان المريخ فاز ذهابا بنتيجة 2-0، وبفضل هدف رمضان عجب في لقاء الإياب حجز بطاقة التأهل للدور المقبل.

وتأهل المريخ للمرة السادسة في تاريخه لدور المجموعات والثالثة على التوالي.

الرجاء المغربي شبيبة القبائل المريخ السوداني دوري أبطال إفريقيا
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