سباق ضد الزمن.. تشيلسي يعلن مدة غياب جيمس

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 21:57

كتب : FilGoal

ريس جيمس - تشيلسي

لن يخضع ظهير تشيلسي ريس جيمس لعملية جراحية بعد إصابته أمام ميلان في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ولكن جيمس لن يتواجد في كأس العالم بعد إعلان تشيلسي غيابه لمدة ثمانية أسابيع.

وقال تشيلسي في بيان رسمي عبر موقعه:

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"بعد إصابة الركبة التي تعرض لها في مباراتنا خارج ملعبنا ضد ميلان، تلقى ريس العلاج من القسم الطبي في تشيلسي وزار أحد المتخصصين في نهاية هذا الأسبوع".

"بعد التشاور بين جميع الأطراف ، سيخضع جيمس الآن لبرنامج إعادة التأهيل ومن المتوقع أن يغيب عن المشاركة مع الفريق لمدة ثمانية أسابيع".

وبالتالي، لن يتمكن ريس جيمس من اللحاق بمنتخب إنجلترا في كأس العالم والذي يبدأ في 20 نوفمبر المقبل.

الظهير الإنجليزي رفع التحدي للتواجد في كأس العالم وقال عبر حسابه الشخصي في تويتر: "السباق ضد الزمن بدأ ولكننا لن نستسلم".

وشارك جيمس في ست مباريات من أصل ثماني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب جيمس تحت قيادة جراهام بوتر المدير الفني الجديد جميع مبارياته الأربع الأولى.

بينما بدأ الظهير الأيمن آخر مباراتين في إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت في دوري الأمم الأوروبية.

تشيلسي الدوري الإنجليزي ريس جيمس
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