لاعب المنستيري: الخسارة من الأهلي تزيد خبرتنا

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 21:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد المنستيري - هدف أحمد عبد القادر

يرى حسام تقا لاعب الاتحاد المنستيري أن فريقه اكتسب خبرة كبيرة بمواجهة الأهلي رغم الخسارة أمام الفريق الأحمر.

وفاز الأهلي على الاتحاد المنستيري بثلاثية دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق الأحمر إلى دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

قال تقا عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "لعبنا ضد فريق كبير لديه لاعبين مميزين".

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وأضاف "لعبنا المباراة بكل قوتنا وكنا نريد الفوز والتأهل ولكن التعادل على ملعبنا كان من أسباب عدم التأهل".

وأكمل "سنصحح الأخطاء قبل مشاركة الفريق في الكونفدرالية من أجل تقديم مستوى ونتائج أفضل".

واستمر في تصريحاته "أن تشارك أول مرة في دوري أبطال إفريقيا وتلعب ضد الأهلي فهو حظ سيئ لنا".

وأتم تصريحاته "نعتذر للجمهور على الخسارة ونشكرهم على دعمهم ونعدهم بتقديم مستوى أفضل في الكونفدرالية".

الأهلي الاتحاد المنستيري
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