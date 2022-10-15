جونياس: النتيجة كانت لتكون أكبر لولا الطرد.. والفوز المريح مهم

شدد تاكيس جونياس مدرب بيراميدز على أن نتيجة مباراة هلال الساحل كانت لتكون أكبر لولا الطرد الذي تعرض له إسلام عيسى لاعب الفريق.

وحقق بيراميدز فوزا تاريخيا على هلال الساحل السوداني بسبعة أهداف دون مقابل في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي لثاني مرة بعد مباراة الذهاب التي أقيمت على نفس الملعب بسبب رفض كاف اعتماد ملعب هلال الساحل.

الفوز هو الأكبر في تاريخ مباريات بيراميدز في البطولات القارية محطما رقمه الشخصي عندما فاز على نواذيبو بستة أهداف دون مقابل في دور مجموعات الكونفدرالية موسم 2019/2020.

وقال جونياس في تصريحات عبر موقع النادي: "الفوز على هلال الساحل مهم جدا في بداية الموسم ولولا طرد إسلام عيسى المبكر لحقق بيراميدز الفوز بنتيجة أكبر".

وتابع "أتعامل أنا وجهازي المعاون خطوة بخطوة مع الفريق والتأهل المريح شيء ممتاز لأنه سيجعلنا نركز بصورة أكبر التحضير لمواجهة إنبي يوم الأربعاء".

وأضاف "الفريق سيتحسن مع الوقت ومن مباراة لأخرى ومع كل مباراة سنخوضها سيظهر بصورة أفضل مع المباريات ومن الضروري تحقيق الفوز في أول مباراة في الدوري لتكون الانطلاقة جيدة".

وتأهل بيراميدز لدور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية ليواجه أحد الفرق التي أقصيت من دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا لتحديد المتأهلين لدور المجموعات.