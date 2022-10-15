هاني سعيد: الفوز والأداء مهمين جدا قبل بداية الدوري

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه الفريق قبل بداية الدوري.

وحقق بيراميدز فوزا تاريخيا على هلال الساحل السوداني بسبعة أهداف دون مقابل في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي لثاني مرة بعد مباراة الذهاب التي أقيمت على نفس الملعب بسبب رفض كاف اعتماد ملعب هلال الساحل.

أخبار متعلقة:
الدربي بداية للتعافي.. فلاهوفيتش ينصر يوفنتوس على تورينو بيراميدز يقسو على هلال الساحل بسباعية ويحقق فوزه الأكبر في تاريخه القاري دوري أبطال إفريقيا - بضربة جزاء مثيرة للجدل.. الترجي يتأهل لدور المجموعات الاستفاقة تتواصل.. توتنام يتخطى إيفرتون في ليلة خاصة لـ هاري كين

الفوز هو الأكبر في تاريخ مباريات بيراميدز في البطولات القارية محطما رقمه الشخصي عندما فاز على نواذيبو بستة أهداف دون مقابل في دور مجموعات الكونفدرالية موسم 2019/2020.

وقال سعيد في تصريحات عبر موقع النادي عقب المباراة: "النتيجة والأداء مهمين جدا في هذه الفترة خاصة مع بداية الموسم المحلي والقاري".

وتابع "كان من الضروري تحقيق انتصار قوي وخوض مواجهة ممتازة قبل بداية مشوار الدوري الذي ينتظرنا فيه مواجهة قوية أمام إنبي".

وأضاف "من المهم مواصلة المسيرة ومع كل مباراة سيزيد التجانس بين اللاعبين وسيظهر الفريق بصورة أفضل في المباريات المقبلة".

وتأهل بيراميدز لدور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية ليواجه أحد الفرق التي أقصيت من دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا لتحديد المتأهلين لدور المجموعات.

كأس الكونفدرالية الإفريقية بيراميدز هلال الساحل هاني سعيد
نرشح لكم
جونياس: النتيجة كانت لتكون أكبر لولا الطرد.. والفوز المريح مهم مدرب المنستيري: هدف الأهلي المبكر جعل المباراة صعبة علينا دوري أبطال إفريقيا - بضربة جزاء مثيرة للجدل.. الترجي يتأهل لدور المجموعات الاستفاقة تتواصل.. توتنام يتخطى إيفرتون في ليلة خاصة لـ هاري كين بيراميدز يقسو على هلال الساحل بسباعية ويحقق فوزه الأكبر في تاريخه القاري بثلاثية حمراء.. الأهلي يهزم الاتحاد المنستيري مجددا ويتأهل لمجموعات أبطال إفريقيا الثنائية الأولى مع الأهلي.. حمدي فتحي يسجل في الاتحاد المنستيري انتهت كأس الكونفدرالية - بيراميدز (7)-(0) هلال الساحل.. فوز تاريخي
أخر الأخبار
لاعب المنستيري: الخسارة من الأهلي تزيد خبرتنا 20 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: الأهلي وافق على اللعب في الكلية الحربية.. وخطوة أخيرة 41 دقيقة | الكرة المصرية
بقيادة الجبهة النارية.. رفعت يشارك في فوز مثير لـ الوحدة على العين بـ كلاسيكو الإمارات ساعة | المحترفون
كرة سلة - في مباراة مثيرة.. الكويت يفوز بلقب البطولة العربية على حساب الأهلي ساعة | رياضات أخرى
جونياس: النتيجة كانت لتكون أكبر لولا الطرد.. والفوز المريح مهم ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب المنستيري: هدف الأهلي المبكر جعل المباراة صعبة علينا ساعة | الكرة الإفريقية
هاني سعيد: الفوز والأداء مهمين جدا قبل بداية الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - بضربة جزاء مثيرة للجدل.. الترجي يتأهل لدور المجموعات ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي