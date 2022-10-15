هاني سعيد: الفوز والأداء مهمين جدا قبل بداية الدوري

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه الفريق قبل بداية الدوري.

وحقق بيراميدز فوزا تاريخيا على هلال الساحل السوداني بسبعة أهداف دون مقابل في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي لثاني مرة بعد مباراة الذهاب التي أقيمت على نفس الملعب بسبب رفض كاف اعتماد ملعب هلال الساحل.

الفوز هو الأكبر في تاريخ مباريات بيراميدز في البطولات القارية محطما رقمه الشخصي عندما فاز على نواذيبو بستة أهداف دون مقابل في دور مجموعات الكونفدرالية موسم 2019/2020.

وقال سعيد في تصريحات عبر موقع النادي عقب المباراة: "النتيجة والأداء مهمين جدا في هذه الفترة خاصة مع بداية الموسم المحلي والقاري".

وتابع "كان من الضروري تحقيق انتصار قوي وخوض مواجهة ممتازة قبل بداية مشوار الدوري الذي ينتظرنا فيه مواجهة قوية أمام إنبي".

وأضاف "من المهم مواصلة المسيرة ومع كل مباراة سيزيد التجانس بين اللاعبين وسيظهر الفريق بصورة أفضل في المباريات المقبلة".

وتأهل بيراميدز لدور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية ليواجه أحد الفرق التي أقصيت من دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا لتحديد المتأهلين لدور المجموعات.