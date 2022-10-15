دوري أبطال إفريقيا - بضربة جزاء مثيرة للجدل.. الترجي يتأهل لدور المجموعات

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان لاعب الترجي

حسم الترجي التونسي تأهله لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بفوز مثير للجدل على بلاتو يونايتد النيجيري بهدف دون رد.

وتأهل الترجي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، بعدما خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين.

المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي –الأولمبي برادس- أدارها تحكيميا إبراهيم نور الدين.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - إلى دور المجموعات.. هاتريك زيزو يقود الزمالك لانتصار كبير على فلامبو الأول منذ 20 عاما.. زيزو صاحب الهاتريك الثالث لـ الزمالك في دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - شباب بلوزداد رابع المتأهلين لدور المجموعات دوري أبطال إفريقيا - مفاجأة كبرى.. مازيمبي يودع من دور الـ 32 أمام فايبرز

وانتظر الترجي حتى الدقيقة 80 من أجل التقدم، إذ احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للترجي.

واعترض لاعبو بلاتو يونايتد على الحكم المصري بدعوى أن لاعب الترجي سقط خارج منطقة الجزاء.

وتواصلت اعتراضات لاعبي الضيوف على إبراهيم نور الدين، حتى نفذها محمد علي بن رمضان ركلة الجزاء على يسار الحارس مسجلا هدف التقدم واللقاء الوحيد والتأهل في الدقيقة 83.

وتأهل الترجي للمرة الـ 20 لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وللمرة السابعة على التوالي.

وأصبح الترجي سابع المتأهلين لدور المجموعات.

وسبق الأحمر والذهبي كل من: بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي والزمالك والأهلي وشباب بلوزداد الجزائري وفايبرز الأوغندي.

الترجي دوري أبطال إفريقيا بلاتو يونايتد
نرشح لكم
جونياس: النتيجة كانت لتكون أكبر لولا الطرد.. والفوز المريح مهم مدرب المنستيري: هدف الأهلي المبكر جعل المباراة صعبة علينا هاني سعيد: الفوز والأداء مهمين جدا قبل بداية الدوري الاستفاقة تتواصل.. توتنام يتخطى إيفرتون في ليلة خاصة لـ هاري كين بيراميدز يقسو على هلال الساحل بسباعية ويحقق فوزه الأكبر في تاريخه القاري بثلاثية حمراء.. الأهلي يهزم الاتحاد المنستيري مجددا ويتأهل لمجموعات أبطال إفريقيا الثنائية الأولى مع الأهلي.. حمدي فتحي يسجل في الاتحاد المنستيري انتهت كأس الكونفدرالية - بيراميدز (7)-(0) هلال الساحل.. فوز تاريخي
أخر الأخبار
لاعب المنستيري: الخسارة من الأهلي تزيد خبرتنا 19 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: الأهلي وافق على اللعب في الكلية الحربية.. وخطوة أخيرة 41 دقيقة | الكرة المصرية
بقيادة الجبهة النارية.. رفعت يشارك في فوز مثير لـ الوحدة على العين بـ كلاسيكو الإمارات ساعة | المحترفون
كرة سلة - في مباراة مثيرة.. الكويت يفوز بلقب البطولة العربية على حساب الأهلي ساعة | رياضات أخرى
جونياس: النتيجة كانت لتكون أكبر لولا الطرد.. والفوز المريح مهم ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب المنستيري: هدف الأهلي المبكر جعل المباراة صعبة علينا ساعة | الكرة الإفريقية
هاني سعيد: الفوز والأداء مهمين جدا قبل بداية الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - بضربة جزاء مثيرة للجدل.. الترجي يتأهل لدور المجموعات ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي