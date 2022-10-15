دوري أبطال إفريقيا - بضربة جزاء مثيرة للجدل.. الترجي يتأهل لدور المجموعات

حسم الترجي التونسي تأهله لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بفوز مثير للجدل على بلاتو يونايتد النيجيري بهدف دون رد.

وتأهل الترجي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، بعدما خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين.

المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي –الأولمبي برادس- أدارها تحكيميا إبراهيم نور الدين.

وانتظر الترجي حتى الدقيقة 80 من أجل التقدم، إذ احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للترجي.

واعترض لاعبو بلاتو يونايتد على الحكم المصري بدعوى أن لاعب الترجي سقط خارج منطقة الجزاء.

وتواصلت اعتراضات لاعبي الضيوف على إبراهيم نور الدين، حتى نفذها محمد علي بن رمضان ركلة الجزاء على يسار الحارس مسجلا هدف التقدم واللقاء الوحيد والتأهل في الدقيقة 83.

وتأهل الترجي للمرة الـ 20 لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وللمرة السابعة على التوالي.

وأصبح الترجي سابع المتأهلين لدور المجموعات.

وسبق الأحمر والذهبي كل من: بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي والزمالك والأهلي وشباب بلوزداد الجزائري وفايبرز الأوغندي.