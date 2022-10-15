الدربي بداية للتعافي.. فلاهوفيتش ينصر يوفنتوس على تورينو

"لدينا وقتا للتعافي" هكذا تحدث ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس قبل الدربي، واليوم السيدة العجوز تبدأ تلك المرحلة بالفوز على تورينو في دربي ديلا مولي بالجولة 10 من الدوري الإيطالي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وواصل يوفنتوس تعزيز سجله ضد تورينو، إذا لم يخسر البيانكونيري سوى مرة واحدة من التورو خلال آخر 33 مواجهة.

ولم يستطع تورينو الحفاظ على نظافة شباكه ضد يوفنتوس منذ فبراير 2008، واستقبل منذ ذلك الحين 41 هدفا بعد هدف فلاهوفيتش.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة ارتقى بها مؤقتا للمركز السابع.

بينما تلقى تورينو هزيمته الرابعة خلال آخر 5 مباريات، وتوقف رصيد الجرانتا عند 11 نقطة.

التشكيل

بدأ مويس كين ودوشان فلاهوفيتش في هجوم يوفنتوس.

بينما بدأ أليكسي ميرانتشوك ونيكولا فلاسيتش.

وصف المباراة

هدوء بين الفريقين وحذر، فضه الروسي أليكسي ميرانتشوك بتسديدة أرضية في الدقيقة 14 تصدى لها فوتشينك تشيزيني بسهولة.

وفي الدقائق التالية بدأ يوفنتوس محاولاته الهجومية التي لم ترتق للخطورة الكافية.

الدقيقة 35 شهدت الحدث الأبرز في الشوط الأول، انفراد من فلاهوفيتش يتصدى له فينيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس تورينو، ومن ثم ترتد الكرة وسدد فيليب كوستيتش كرة قوية أبعدها الحارس.

في الشوط الثاني بدأ يوفنتوس بشكل أقوى بحثا عن هدف التقدم، فتألق الحارس في التصدي لتسديدة مباغتة من مانويل لوكاتيلي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

ورد أصحاب الأرض في الدقائق التالية بفرصتين متتاليتين تصدى لهما تشيزيني.

وكاد مويس كين أن يسجل التقدم لليوفي لكن أهدر بغرابة بعد عرضية كوستيتش من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 74.

وأنهى فلاهوفيتش العجز الهجومي للفريقين، عرضية من ركنية لـ كوادرادو ورأسية من دانيلو لم تجد متابع لها سوى الصربي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد.

هدف ارتقى به الصربي لصدارة ترتيب الهدافين بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي وماركو أرناتوفيتش.

الدقائق التالية حاول لاعبو تورينو تسجيل هدف لكن لم يتحقق أي شيء لتنتهي المباراة بفوز معتاد ليوفنتوس في الدربي.