بيراميدز يقسو على هلال الساحل بسباعية ويحقق فوزه الأكبر في تاريخه القاري

حقق بيراميدز فوزا تاريخيا على هلال الساحل السوداني بسبعة أهداف دون مقابل في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل فخر الدين بن يوسف ثلاثة أهداف في المباراة، وسجل أيضا كلا من أحمد سامي ورمضان صبحي ومحمد الشيبي وخطأ ذاتي من مدافع الهلال.

المباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي لثاني مرة بعد مباراة الذهاب التي أقيمت على نفس الملعب بسبب رفض كاف اعتماد ملعب هلال الساحل.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل.

الفوز كان هو الأكبر في تاريخ مباريات بيراميدز في البطولات القارية محطما رقمه الشخصي عندما فاز على نواذيبو بستة أهداف دون مقابل في دور مجموعات الكونفدرالية موسم 2019/2020.

ووصل بيراميدز لفوزه رقم 30 في البطولات القارية من أصل 40 مباراة خاضهم.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي هجومي مكون من إسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف ورمضان صبحي.

تقدم أحمد سامي مبكرا لبيراميدز برأسية في الدقيقة الخامسة.

وأضاف فخر الدين بن يوسف الهدف الثاني بعد مرور رائع ليسدد في الزاوية البعيدة لحارس المرمى.

وفي الدقيقة الـ 20 أرسل إسلام عيسى عرضية لفخر الدين بن يوسف ليضع الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وأضاف إسلام عيسى الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة الـ 24 بعد انطلاقة رائعة من رمضان صبحي الذي أرسل تمريرة لعيسى الذي مرر الكرة بالعرض لتغير اتجاهها وتسكن شباك هلال الساحل.

وبعد دقيقة واحدة أضاف بن يوسف الهدف الخامس من انفراد بالمرمى ليكمل الهاتريك الشخصي.

وأضاف رمضان صبحي الهدف السادس مستغلا عرضية من محمد الشيبي ليضع الكرة في الشباك الخاوية.

وتعرض إسلام عيسى للطرد في الدقيقة الـ 30 بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وفي الشوط الثاني اشترك رمضان صبحي ومصطفى فتحي لمحاولة إضافة أهداف جديدة لبيراميدز.

وأنهى محمد الشيبي سباعية بيراميدز في الدقيقة الـ 68 بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس ليسجل أول أهدافه منذ انضمامه للفريق.

وتأهل بيراميدز لدور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية ليواجه أحد الفرق التي أقصيت من دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا لتحديد المتأهلين لدور المجموعات.