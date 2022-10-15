النيابة توجه تهما جديدة لـ جرينوود

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

وجهت شرطة مانشستر يونايتد تهما جديدة لماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد.

ماسون جرينوود

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وألقت الشرطة القبض على اللاعب مجددا صباح اليوم السبت.

ووجهت الشرطة في بيان رسمي تهمة محاولة الاغتصاب والانخراط في سلوك تحكمي واعتداء يتسبب في أذى جسدي.

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وأعلنت النيابة إن اللاعب سيخضع لجلسة استماع يوم 17 أكتوبر المقبل في محكمة مانشستر.

وقال مانشستر يونايتد في بيان إن اللاعب قد وجهت إليه بعض التهم الجنائية قد وجهت للاعب.

وأشار النادي إلى أن جرينوود سيظل موقوفا لحين اتخاذ القضاء لقراره ضد اللاعب.

وكان جرينوود قد أُطلق سراحه بعد احتجازه في شبهة اغتصاب واعتداء على امرأة بكفالة بانتظار مزيد من التحقيقات.

وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية ان شرطة مانشستر ألقت القبض على جرينوود للاشتباه في خرقه شروط الكفالة الخاصة به بعد أن اتصل بضحيته المزعومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب مانشستر يونايتد يتم الآن استجوابه من قبل رجال الشرطة.

وقالت شرطة مانشستر: في بيان: "علمت شرطة مانشستر بمزاعم تتعلق بخرق رجل يبلغ من العمر 21 عاما شروط الكفالة الخاصة به وتم اعتقاله يوم السبت 15 أكتوبر 2022. التحقيقات جارية في هذا الوقت".

وأعلن نادي مانشستر يونايتد في وقت سابق إيقاف جرينوود على خلفية ظهور صور صديقته ضحية الاعتداء.

وكان اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 21 عاما أزيل اسمه من موقع يونايتد الرسمي على خلفية القضية المتهم فيها وتم حظر بيع أي قميص يحمل اسمه أو أي شيء يتواجد عليه صورته.

وبعد عدة أشهر عاد يونايتد اسم اللاعب إلى موقعه لكن دون إمكانية المشاركة في المران أو المباريات.

ويظل مستقبل اللاعب مجهولا حتى اللحظة الجارية رغم إدراج اسمه في قائمة الموسم الحالي 2022-2023.

ماسون جرينوود مانشستر يونايتد
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