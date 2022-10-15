هدف وتسديدة في العارضة.. ماذا قدم عمر مرموش مع فولفسبورج أمام جلادباخ

شارك عمر مرموش بديلا مع فولفسبورج أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وشارك مرموش بديلا مع فريقه في الدقيقة 59 من المباراة.

ويعد الهدف الذي سجله مرموش هو الثاني له في الدوري الألماني هذا الموسم، والثالث بشكل عام مع فولفسبورج خلال 11 مباراة بمختلف البطولات.

وكاد مرموش أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة بضربة رأسية لكن الكرة اصطدمت في العارضة وذهب خارج الملعب.

نستعرض معا ما قدمه مرموش في المواجهة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

دقائق اللعب: 31

التسديدات: 3

التمريرات الصحيحة: 5 من أصل 9

الفوز بالثنائيات: 1

استخلاص الكرة: 1