هدف وتسديدة في العارضة.. ماذا قدم عمر مرموش مع فولفسبورج أمام جلادباخ
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 18:05
كتب : FilGoal
شارك عمر مرموش بديلا مع فولفسبورج أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : فولفسبورج
وشارك مرموش بديلا مع فريقه في الدقيقة 59 من المباراة.
ويعد الهدف الذي سجله مرموش هو الثاني له في الدوري الألماني هذا الموسم، والثالث بشكل عام مع فولفسبورج خلال 11 مباراة بمختلف البطولات.
وكاد مرموش أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة بضربة رأسية لكن الكرة اصطدمت في العارضة وذهب خارج الملعب.
نستعرض معا ما قدمه مرموش في المواجهة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ
دقائق اللعب: 31
التسديدات: 3
التمريرات الصحيحة: 5 من أصل 9
الفوز بالثنائيات: 1
استخلاص الكرة: 1
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