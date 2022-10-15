انتهت كأس الكونفدرالية - بيراميدز (7)-(0) هلال الساحل.. فوز تاريخي

يقدكم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لممباراة بيراميدز ضد هلال الساحل في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه.

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نهاية المباراة.. بيراميدز يحقق فوزه الأكبر في تاريخه القاري.

ق68. جووووول محمد الشيبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة.

انطلاق الشوط الثاني

تبديلان لبيراميدز بدخول عبد الله السعيد وعبد الله مجدي بدلا من رمضان صبحي ووليد الكرتي.

نهاية الشوط الأول

ق30. بطاقة حمراء لإسلام عيسى بعد تدخل قوي على لاعب هلال الساحل.

ق28. جووووول سادس لبيراميدز عن طريق رمضان صبحي مستغلا عرضية وضعها داخل الشباك مباشرة.

ق25. جوووووول خااامس لبيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف من انفراد بالمرمى.

ق24. جوووووول رابع لبيراميدز بعد انطلاقة رائعة من رمضان صبحي الذي مرر لإسلام عيسى ليرسل عرضية غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت المرمى.

ق20. عرضية من إسلام عيسى نحو فخر الدين بن يوسف الذي سجل الهدف الثااالث لبيراميدز.

ق17. جوووول الثاني لبيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي مر داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية البعيدة.

ق5. جووووول أول لبيراميدز عن طريق أحمد سامي برأسية

ق4. رأسية من وليد الكرتي والحارس يتصدى لترتد مرة أخرى للكرتي الذي سدد ولكن الحارس واصل التألق.

بداية المباراة