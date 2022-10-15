تشكيل توتنام - عودة دوهيرتي وبيريسيتش.. والثلاثي الناري يقود الهجوم

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:46

كتب : FilGoal

توتنام

أعلن أنطونيو كونتي مدرب توتنام تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون بعد قليل.

ويلعب توتنام مع إيفرتون على ملعب الأول في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد بيريسيتش ودوهيرتي لتشكيل توتنام بعد الغياب عن مواجهة إينتراخت فرانكفورت الماضية في دوري أبطال أوروبا.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: هوجو لوريس

الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - بن دافيز

الوسط:مات دوهيرتي - رودريجو بنتانكور - بيير هويبرج - إيفان بيريسيتش

الهجوم:ريتشارلسون - هاري كين - هيونج مين سون

ويحتل توتنام المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 12 بـ 10 نقاط.

الدوري الإنجليزي الممتاز توتنام إيفرتون
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