تشكيل الاتحاد المنستيري - 5 تغييرات عن مباراة الذهاب أمام الأهلي
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:44
كتب : FilGoal
أجرى داركو نوفيتش المدير الفني لـ الاتحاد المنستيري التونسي 5 تبديلات على تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
وفضل مدرب الفريق التونسي إجراء 5 تبديلات على التشكيل الذي خاض به مباراة الذهاب أمام الأهلي.
وجاء تشكيل الاتحاد المنستيري كالآتي:
المرمى: بشير بن سعيد
الدفاع: عثماني أداما – يوسف عومارو – نور الدين شرتاني – حسام تقا
الوسط: عبد الحكيم أمقران - عمر بوراوي – هشام بكار - عبد القادر بوطيش - هيكل الشيخاوي
الهجوم: أنيس بن حتيرة
وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بهدف دون رد سجله المدافع محمد عبد المنعم.
نرشح لكم
مباشر كأس الكونفدرالية - بيراميدز (6)-(0) هلال الساحل.. بطاقة حمراء استراحة أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) المنستيري.. نهاية الشوط الأول دوري أبطال إفريقيا - مفاجأة كبرى.. مازيمبي يودع من دور الـ 32 أمام فايبرز تشكيل بيراميدز - خمسة تغييرات من تاكيس أمام هلال الساحل تشكيل الأهلي - تغييران من كولر أمام الاتحاد المنستيري دوري أبطال إفريقيا - شباب بلوزداد رابع المتأهلين لدور المجموعات الأول منذ 20 عاما.. زيزو صاحب الهاتريك الثالث لـ الزمالك في دوري أبطال إفريقيا يوسف أسامة نبيه: الصفقات الجديدة قدمت الدعم.. ولا أريد الحديث عن مواجهة الأهلي