تشكيل الاتحاد المنستيري - 5 تغييرات عن مباراة الذهاب أمام الأهلي

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

الاتحاد المنستيري

أجرى داركو نوفيتش المدير الفني لـ الاتحاد المنستيري التونسي 5 تبديلات على تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وفضل مدرب الفريق التونسي إجراء 5 تبديلات على التشكيل الذي خاض به مباراة الذهاب أمام الأهلي.

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وجاء تشكيل الاتحاد المنستيري كالآتي:

المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: عثماني أداما – يوسف عومارو – نور الدين شرتاني – حسام تقا

الوسط: عبد الحكيم أمقران - عمر بوراوي – هشام بكار - عبد القادر بوطيش - هيكل الشيخاوي

الهجوم: أنيس بن حتيرة

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بهدف دون رد سجله المدافع محمد عبد المنعم.

الأهلي الاتحاد المنستيري
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