دوري أبطال إفريقيا - مفاجأة كبرى.. مازيمبي يودع من دور الـ 32 أمام فايبرز

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:30

كتب : FilGoal

مازيمبي الكونغولي

في واحدة من كبرى مفاجآت دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، ودع مازيمبي الكونغولي بشكل مبكر أمام فايبرز الأوغندي بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بدون أهداف.

وللموسم الثاني على التوالي يودع بطل الكونغو الديموقراطية من دور الـ 32 بعدما ودع الموسم الماضي أمام أمازولو الجنوب إفريقي بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما تعادلا 1-1 في الإياب بالكونغو.

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وبذلك فشل مازيمبي في التأهل لدور المجموعات بنظام البطولة الجديد للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

ولأول مرة يتأهل فايبرز للمشاركة في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وينتقل بذلك مازيمبي للمشاركة في ملحق الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

وتأهل بترو أتليتكو عقب الفوز على كيب تاون سيتي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي دور الـ 32.

فيما ضمن صنداونز التأهل إلى دور المجموعات عقب الفوز لا باسيه بنتيجة 15-1 في مجموع المباراتين.

صنداونز حقق ثاني أكبر فارق أهداف في مجموع المباراتين بالمسابقة بواقع 14 هدفا بعدما دون الفريق ذاته الرقم الأكبر في عام 2019.

وتفوق الزمالك على فلامبو بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

كما تأهل بلوزداد إلى دور المجموعات عقب الفوز على دجوليبا المالي بهدفين دون رد.

فوز بلوزداد بهدفين إيابا منحه الأفضلية في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2 بعدما خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف.

فايبرز الأوغندي دوري أبطال إفريقيا مازيمبي
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