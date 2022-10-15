تشكيل الأهلي - تغييران من كولر أمام الاتحاد المنستيري

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:04

كتب : FilGoal

الأهلي

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تغييرين على تشكيل الفريق عن مباراة الذهاب لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي ذهابا في المنستير بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 92 من ضربة رأسية بعد عرضية علي معلول.

وتواجد حمدي فتحي أساسيا في مكان عمرو السولية، وبدأ محمد شريف في الخط الهجومي مكان شادي حسين.

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ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل لضمان تأهله لدور المجموعات.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.

أمامهما: برونو سافيو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف

وتواجد على دكة البدلاء:

علي لطفي - أيمن أشرف - محمد هاني - كريم فؤاد - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - شادي حسين - حسام حسن

وكان الاتحاد المنستيري تأهل لهذا الدور بعد تخطي الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.

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