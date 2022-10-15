المصري لـ في الجول: الرابطة هي المسؤولة عن الموافقات.. لدينا تفاؤل بحل أزمة برج العرب

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 16:17

كتب : أحمد الخولي

فريق المصري

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس المصري أن رابطة الأندية لم تتواصل مع ناديه عقب بيانه برفض خوض مبارياته في ملعب برج العرب.

وتحدث نائب رئيس المصري لـFilGoal.com قائلا:" لن نلعب في برج العرب تحت أي ظروف أو ضغوط، كفانا 10 سنوات على هذا الوضع المحبط للفريق والجماهير وكلفنا الكثير من الأموال".

وواصل " لا نسعى للصدام ولا نريده وإنما نتمسك بحقوقنا بعد أن تعاقدنا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للعب في ملعب الهيئة وأبلغنا الرابطة بهذا الأمر".

وتابع نائب رئيس المصري حديثه قائلا: "كامل أبو علي رئيس النادي يقوم حاليا بالتفاوض كل الجهات المعنية من أجل إنهاء هذه المشكلة وهناك تفاؤل وأمل في الوصول لحلول".

وشدد "حديث رابطة الأندية المحترفة أن الأندية هي من تحضر الموافقات الأمنية غير صحيح وهو من صميم اختصاصها".

وأتم "لم يتواصل أي شخص من الرابطة معنا عقب البيان الرسمي".

وكان المصري أصدر بيانا أعلن فيه رفضه القاطع للعب مبارياته في برج العرب مطالبا بتأجيل مباراته في الجولة الأولى من الدوري لحين حل الأزمة. (طالع التفاصيل)

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