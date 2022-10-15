ليكيب: نبأ سار لديشامب.. زيادة فرص بوجبا في التواجد بكأس العالم

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 15:37

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا

تلقى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أنباء سعيدة اليوم بعدما اقترب بول بوجبا من العودة للتدريبات مجددا وبالتالي زيادة فرصه في المشاركة في كأس العالم 2022.

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن فرص بوجبا في التواجد في المونديال زادت بعدما تماثل للشفاء عقب العملية الجراحية التي خضع لها وعودته للمران الأسبوع المقبل.

ويعاني بوجبا من إصابة في ركبته حرمته من المشاركة مع يوفنتوس حتى الآن بعد عودته للبيانكونيري بداية الموسم الجاري قادما في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة:
كرة يد – أحمد الأحمر ينضم إلى الخليج السعودي رابطة الأندية المصرية تشارك في منتدى روابط الدرويات العالمية بدبي

وكانت صحيفة ليكيب ذكرت سابقا أن ديشامب ينوي اصطحاب بوجبا للمونديال مهما كانت حالته البدنية.

وأوضحت ليكيب أن بوجبا لديه معاملة خاصة من ديشامب ستسمح له بانتظاره حتى آخر لحظة.

بوجبا (29 عامًا) شارك في مونديالي 2014 و2018، وفي الأخير قاد بلاده لحصد اللقب، وسجل هدفًا رائعًا في المباراة النهائية أمام كرواتيا.

بوجبا فرنسا كأس العالم
نرشح لكم
ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم روميرو: لا أعتقد أن ديبالا سيلحق بكأس العالم.. أشعر بالحزن لأجله يوفنتوس يكشف مدة غياب دي ماريا.. وموقفه من كأس العالم هل يلحق ديبالا بـ كأس العالم؟ فيفا يعلن توزيع 209 مليون دولار على الأندية حول العالم بسبب كأس العالم 2022 الإصابة تبعد مهاجم المغرب عن كأس العالم آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع
أخر الأخبار
المصري لـ في الجول: الرابطة هي المسؤولة عن الموافقات.. لدينا تفاؤل بحل أزمة برج العرب 9 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثالثة - تأخر وصول طاقم تحكيم مباراة بلقاس سيتي وبني عبيد 12 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تشافي: كوندي جاهز لـ الكلاسيكو.. وبرشلونة في الطريق الصحيح 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الثاني من الزمالك.. الخليج يضم حسن قداح 38 دقيقة | كرة يد
ليكيب: نبأ سار لديشامب.. زيادة فرص بوجبا في التواجد بكأس العالم 49 دقيقة | قطر 2022
كرة يد – أحمد الأحمر ينضم إلى الخليج السعودي ساعة | كرة يد
رابطة الأندية المصرية تشارك في منتدى روابط الدرويات العالمية بدبي ساعة | الكرة المصرية
مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام مونشنجلادباخ ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي