ليكيب: نبأ سار لديشامب.. زيادة فرص بوجبا في التواجد بكأس العالم

تلقى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أنباء سعيدة اليوم بعدما اقترب بول بوجبا من العودة للتدريبات مجددا وبالتالي زيادة فرصه في المشاركة في كأس العالم 2022.

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن فرص بوجبا في التواجد في المونديال زادت بعدما تماثل للشفاء عقب العملية الجراحية التي خضع لها وعودته للمران الأسبوع المقبل.

ويعاني بوجبا من إصابة في ركبته حرمته من المشاركة مع يوفنتوس حتى الآن بعد عودته للبيانكونيري بداية الموسم الجاري قادما في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد.

وكانت صحيفة ليكيب ذكرت سابقا أن ديشامب ينوي اصطحاب بوجبا للمونديال مهما كانت حالته البدنية.

وأوضحت ليكيب أن بوجبا لديه معاملة خاصة من ديشامب ستسمح له بانتظاره حتى آخر لحظة.

بوجبا (29 عامًا) شارك في مونديالي 2014 و2018، وفي الأخير قاد بلاده لحصد اللقب، وسجل هدفًا رائعًا في المباراة النهائية أمام كرواتيا.