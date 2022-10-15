صن: القبض على جرينوود مجددا بسبب شروط الكفالة الخاصة

ألقت شرطة مدينة مانشستر القبض على ماسون جرينوود لاعب يونايتد مجددا.

ماسون جرينوود النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكان جرينوود قد أُطلق سراحه بعد احتجازه في شبهة اغتصاب واعتداء على امرأة بكفالة بانتظار مزيد من التحقيقات.

وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية ان شرطة مانشستر ألقت القبض على جرينوود للاشتباه في خرقه شروط الكفالة الخاصة به بعد أن اتصل بضحيته المزعومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب مانشستر يونايتد يتم الآن استجوابه من قبل رجال الشرطة.

وقالت شرطة مانشستر: في بيان: "علمت شرطة مانشستر بمزاعم تتعلق بخرق رجل يبلغ من العمر 21 عاما شروط الكفالة الخاصة به وتم اعتقاله يوم السبت 15 أكتوبر 2022. التحقيقات جارية في هذا الوقت".

وأعلن نادي مانشستر يونايتد في وقت سابق إيقاف جرينوود على خلفية ظهور صور صديقته ضحية الاعتداء.

وكان اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 21 عاما أزيل اسمه من موقع يونايتد الرسمي على خلفية القضية المتهم فيها وتم حظر بيع أي قميص يحمل اسمه أو أي شيء يتواجد عليه صورته.

وبعد عدة أشهر عاد يونايتد اسم اللاعب إلى موقعه لكن دون إمكانية المشاركة في المران أو المباريات.

ويظل مستقبل اللاعب مجهولا حتى اللحظة الجارية رغم إدراج اسمه في قائمة الموسم الحالي 2022-2023.