الدوري الإنجليزي - ثنائية توني تسقط برايتون في افتتاح الأسبوع الحادي عشر

تغلب برينتفورد على ضيفه برايتون بهدفين دون رد في افتتاح الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 27 بهدف سجله إيفان توني، بعد تمريرة تلقاها من فرانك أونييكا.

وفي الدقيقة 62 تحصل برينتفورد على ركلة جزاء، بعد عرقلة جويل فيلتمان لإيفان توني داخل المنطقة.

نفذ الركلة توني بنفسه في الدقيقة 64، وسجل الثاني على يسار الحارس الإسباني روبرت سانشيز.

الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى 13 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.

فيما تجمد رصيد برايتون عند 14 نقطة في المركز السابع حتى إشعار آخر.