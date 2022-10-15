الدوري الإنجليزي - ثنائية توني تسقط برايتون في افتتاح الأسبوع الحادي عشر
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 01:06
كتب : FilGoal
تغلب برينتفورد على ضيفه برايتون بهدفين دون رد في افتتاح الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز
تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 27 بهدف سجله إيفان توني، بعد تمريرة تلقاها من فرانك أونييكا.
وفي الدقيقة 62 تحصل برينتفورد على ركلة جزاء، بعد عرقلة جويل فيلتمان لإيفان توني داخل المنطقة.
نفذ الركلة توني بنفسه في الدقيقة 64، وسجل الثاني على يسار الحارس الإسباني روبرت سانشيز.
الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى 13 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.
فيما تجمد رصيد برايتون عند 14 نقطة في المركز السابع حتى إشعار آخر.
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