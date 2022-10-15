دياب: شكل درع الدوري سيتطور ونظام كأس الرابطة سيختلف.. وطلب الحكام الأجانب مفتوح للأندية

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن موعد إعلان جدول الدوري كاملا وشكل درع الدوري وكذلك نظام بطولة كأس الرابطة المصرية وآلية اختيار الحكام الأجانب.

وقال أحمد دياب عبر أون تايم سبورتس 2: "وضعنا اللوائح لأن يصبح كل شيء محددا ومعلنا، ونعمل على إنهاء الدوري يوم 30 يونيو من أجل أن يصبح الدوري مثل البقية حول العالم ونعمل في المواعيد الطبيعية".

وأضاف "سيتم الإعلان عن جدول الدوري كامل قبل بداية الموسم يوم الإثنين المقبل بالمواعيد".

وكشف FilGoal.com من قبل أن رابطة الأندية ستعلن جدول الدوري كاملا بشكل رسمي يوم الإثنين 17 أكتوبر. (طالع التفاصيل)

وواصل عن تحديد مكافآت لبطل الدوري: "شكلنا شراكة رائعة مع الشركة الراعية وستفرز عن أشياء جديد وسنعلن عن التفاصيل في موعدها".

وأردف "سنعلن عن جوائز أفضل لاعب ولاعب الجولة بعد ذلك لنكون مثل المسابقات الأخرى".

وعن شكل درع الدوري الجديد أجاب قائلا: "تغيير درع الدوري؟ سنتحفظ بشكل الدرع وسنتطور شكله ليكون حديثا أكثر".

وتحدث عن إمكانية إقامة مباريات الدوري وقت كأس العالم: "لسنا أول دوري يقيم مبارياته وقت كأس العالم وهناك دوريات قريبة منا مثل الدوري الجزائري".

وتابع "وضعنا التصور وسنحاول أن تقام 3-4 جولات، وستقام مباريات لكأس الرابطة وكأس مصر والموضوع ليس كبيرا مثلما يتخيل الناس".

وأوضح "في النهاية هذه الجولات ستفرق معنا شهر أو شهر ونصف، لأن هناك بطولة إفريقية جديدة –دوري السوبر الإفريقي- ستبدأ في أغسطس من العام المقبل، ولذلك لابد من إنهاء الدوري الموسم المقبل مبكرا لنمنح الأندية المصرية الفرصة للمنافسة".

واستدرك "طرحنا الموسم الماضي تغيير شكل الدوري بسبب التوقفات العديدة التي وصلت لـ 208 يوما، ووجدنا أن الموسم الحالي باستطاعتنا أن نلعب الدوري بشكله المعتاد في ظل أن الضغوط ليست كبيرة مقارنة بالموسم الماضي".

وتطرق للحديث عن لجنة التحكيم: "نحاول التنسيق بين اتحاد الكرة واجتمعنا مع مارك كلاتنبرج مدير لجنة التحكيم، ومن ثم جلسنا مع مديرين الأندية والنظام الذي ستسير عليه اللائحة، نثق في الحكم المصري ونريد التطوير وسنكون سعداء بتمثيل الحكم المصري في المحافل العالمية".

وتابع "نحاول أن يكون هناك تنسيق بين اتحاد الكرة وتناقشنا في الخطوط العرضية ولم نتدخل في صلب عمل لجنة التحكيم، وتركنا في لائحة المسابقات طلب الحكام الأجانب مفتوحا للأندية ووضعنا اشتراطات للتنسيق".

وكشف موعد النسخة الثانية من كأس الرابطة قائلا: "نظام البطولة سيكون مختلفا عن الموسم الماضي، ستكون بخروج المغلوب وستبدأ في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر وتنتهي قبل نهاية الموسم".

وأكمل عن الحضور الجماهيري في مباريات الدوري: "لابد لكل الأندية ومجالس الإدارة أن يكونوا على ثقة أن هدفنا وأن نرى جماهير الكرة المصرية تملأ المدرجات وبدأنا الموسم الماضي بـ 2000 ووصلنا لـ 5000 وهناك اشتراطات، والآن وصلنا لـ 6000 ولا أريد أن يقلق جمهور الكرة ونسير خطوة بخطوة".

وأتم "مواعيد المباريات ربما تتغير ربع أو نصف ساعة في الدور الثاني، عن مواعيد الساعة 3 و5 و7، ونلتزم بذلك لترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع رئيس الوزراء ووزير الرياضة".