خبر في الجول - الكشف عن موعد إعلان جدول الدوري.. الأهلي والزمالك أقرب للعب في نفس اليوم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 01:05

كتب : أحمد الخولي

قرعة الدوري المصري

علم FilGoal.com تفاصيل الإعلان عن جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

وسيتم الإعلان عن جدول الجولة الأولى يوم السبت، الخامس عشر من أكتوبر.

على أن يتم إعلان جدول الدوري كاملا يوم الإثنين، السابع عشر من الشهر ذاته.

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وحسبما علم FilGoal.com، فإن الاتجاه الأقرب هو أن يلعب الأهلي والزمالك المباراة الأولى لكل منهما في الجولة الافتتاحية بنفس اليوم.

ويفتتح الأهلي مباريات الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي.

وينطلق الأهلي تحت قيادة مدرب جديد هو السويسري مارسيل كولر، الذي تولى المسؤولية خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ويلعب الأحمر ضد مدربه الأسبق الإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي تولى قيادة الإسماعيلي مؤخرا خلفا لحمزة الجمل.

فيما يستهل الزمالك مسيرة الدفاع عن لقبه بمواجهة سموحة.

ويستمر البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رأس القلعة البيضاء.

فيما يفتتح طارق العشري مدرب سموحة خطوته الجديدة بمواجهة الأبيض، بعد أن تولى المسؤولية خلفا لعبد الحميد بسيوني.

يذكر أن الزمالك حامل اللقب قد توج ببطولة الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي.

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