دوري أبطال إفريقيا.. شباب بلوزداد رابع المتأهلين لدور المجموعات
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 23:03
كتب : FilGoal
بات شباب بلوزداد الجزائري رابع المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتأهل بلوزداد إلى دور المجموعات عقب الفوز على دجوليبا المالي بهدفين دون رد.
فوز بلوزداد بهدفين إيابا منحه الأفضلية في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2 بعدما خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف.
وسجل ميلود ربيعي وعبد الرحمن بورديم ثنائية شباب بلوزداد في شباك دجوليبا.
ويقود الفريق الجزائري المدرب البرازيلي لوكاس باكيتا مدرب الزمالك السابق.
وبات شباب بلوزداد رابع المتأهلين إلى دور المجموعات رفقة الزمالك وصنداونز وبترو أتليتكو.
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